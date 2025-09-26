Dólar
/ Cultura y Espectáculos / RADIO

Ignacio Ruglio se enojó con Julio Ríos y ahora no hablará más con El Espectador: el mensaje del periodista y por qué se ofreció a sacar su programa del aire

Julio Ríos habló este viernes sobre el enojo del presidente de Peñarol con el medio en el que trabaja por una nota que hizo a un exdirigente del club

26 de septiembre 2025 - 15:29hs
Julio Ríos en Las voces del fútbol

Julio Ríos en Las voces del fútbol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, decidió dejar de dar notas a la radio El Espectador, luego de que en el programa Las voces del fútbol, que conduce Julio Ríos, se le hiciera el jueves una entrevista a Bernardo Loffler, exdirigente del club, que cuestionó su gestión y acusó a la directiva de irregularidades financieras.

Este viernes, Ríos comenzó su programa con un editorial en el que explicó la situación y contó que está en desacuerdo con la decisión de Ruglio, aunque entendió sus razones, y también reveló que "puso el programa a disposición" ante la gerencia de la radio.

El mensaje de Julio Ríos en su editorial: "¿Qué culpa tiene Buysan o Romano o de que hayamos hecho una entrevista que no le gustó a Ruglio?"

"Ser periodista no es fácil, como seguro tampoco es ser carpintero, trabajar en una obra, ser abogado, carnicero, lo que sea", comenzó Ríos el programa de este viernes.

Julio Ríos y Jorge Balmelli
TELEVISIÓN

"¿Quién sos para decirme que vayamos por otro lado?": Julio Ríos y Jorge Balmelli se cruzaron en Polémica en el bar por las vacunas del covid-19

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL,

El importante anuncio que hizo Ignacio Ruglio para Peñarol tras visitar la ciudad deportiva de Real Madrid

"Ayer hicimos una nota acá con Bernardo Loffler, exdirigente de Peñarol. Bernardo nos venía escribiendo, mandando mensajes hace tiempo, y como siempre tuve eso de la libertad de expresión muy arraigado, lo invité. Pensé que iba a hacer un análisis de la situación de Peñarol, como en otro momento hicieron otros dirigentes de la vieja escuela, que tienen otra visión y nos sirven para salir un poco de la cotidiana. Loffler hizo fuertes declaraciones, muchas de las cuales yo no comparto, pero no puedo traer a alguien acá para amordazarlo y decirle lo que puede decir", explicó el conductor.

Embed

Ríos contó que la entrevista con Loffler molestó a Ruglio, y que el presidente de Peñarol lo llamó, y "conversó conmigo en un marco de total y absoluto respeto", y le informó que mientras ocupe su actual cargo, no dará declaraciones ni entrevistas a ninguno de los programas de El Espectador.

"Estoy en desacuerdo con ese punto", afirmó Ríos. "Se hicieron declaraciones sobre las que hay que tener pruebas, pero no las hice yo, las hizo un entrevistado. ¿Qué culpa tiene Federico Buysan o Rodrigo Romano o los demás compañeros, de que hayamos hecho una entrevista que no le gustó a Ruglio?", se preguntó.

"Su familia escuchó cosas muy duras que se dijeron y no comparto, pero no puedo censurar a un entrevistado porque no lo hice nunca. Lo mismo cuando Ruglio vino y habló sobre los árbitros, el sistema, Ignacio Alonso y otros temas", agregó Ríos.

La decisión que tomó El Espectador con Las voces del fútbol

Julio Ríos contó que luego de la charla con Ruglio, este viernes se reunió con Iñaki Abadie, gerente del Grupo Magnolio, al que pertenece la emisora, y "puso el programa a disposición para no perjudicar a los compañeros". De todas maneras, Abadie respaldó a Ríos y el programa no se verá afectado de ninguna forma.

"Yo creo que con el paso de los días, Ruglio va a reflexionar y se va a dar cuenta de que no puede cometer el error de tomar de rehén a toda una radio por un programa. Eso se lo dije, y me parece que fue una presión para que tomen una decisión para que me saquen a cambio de tener al presidente de Peñarol en los programas", reflexionó el periodista deportivo, que aseguró que el presidente aurinegro "tiene derecho a réplica, y si quiere venir a desmentir lo que dijo Loffler, puede hacerlo".

