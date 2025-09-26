Agricultores franceses y su agresión al Mercosur: "Es definitivamente basura"

Agricultures protestaron contra el acuerdo Mercosur-UE: en la foto el jefe del principal sindicato de agricultores de Francia, FNSEA, Arnaud Rousseau, habla con agricultores y activistas durante una protesta contra la competencia desleal y el acuerdo de libre comercio, en la Place d'Armes en el Chateau de Versailles en Versalles.

"La revuelta campesina se retoma en Versalles". Un centenar de agricultores protestaron este viernes ante este célebre palacio francés contra el proyecto de acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur , en el marco de una jornada de movilización.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A llamado del principal sindicato agrícola FNSEA y sus aliados de Jóvenes Agricultores, decenas de agricultores y una quincena de tractores se dieron cita a la entrada del palacio, donde encendieron una fogata y bengalas verdes.

Activistas del sindicato de agricultores francés sostienen bengalas de humo frente a tractores durante una protesta contra la competencia desleal y el acuerdo de libre comercio del Mercosur.

REUNIÓN EN EL IICA Referentes del ecosistema agtech pidieron priorizar necesidades y expectativas de los agricultores

escándalo en el agro Retenciones cero: productores acusan de no obtener el beneficio oficial y apuntan a las grandes cerealeras

Los agricultores y ganaderos franceses temen que su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el marco del acuerdo UE-Mercosur cuyo proceso de ratificación lanzó la Comisión Europea en septiembre.

000_76TY2FG Activistas del sindicato Federation Nationale des syndicats d'exploitants agricoles sostienen un cartel que dice "Mercosur = Agricultura sacrificada". GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Objetivo: llamar la atención de Macron

"El objetivo de esta movilización es evidentemente llamar la atención del jefe de Estado", Emmanuel Macron, quien debe "actuar", declaró el líder de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

Las autoridades esperan unos 3.000 participantes en 70 acciones organizadas por toda Francia. El sindicato agrícola Confederación Campesina, el tercero del sector, llamó por su parte a manifestar con tractores en París el 14 de octubre.

000_76WF4CQ Esta foto muestra carnes etiquetadas como no francesas por agricultores en un hipermercado mayorista. JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Pascal Verriele, de 56 años y miembro de la FNSEA, siente "tocar fondo" tras 40 años trabajando en el sector. "Ya no tengo visibilidad, ni margen de maniobra", lamentó este agricultor.

"Está el Mercosur, los dispositivos otorgados a Ucrania de cuotas de importación sin aranceles. Todo esto desestabiliza nuestras explotaciones", agregó.

000_76VM9ZQ Agricultores marchan con una pancarta que dice "Mercosur es definitivamente basura", durante un día de acción contra la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Mercosur, en Le Mans. JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

En qué está el tema en la Comisión Europa

Los agricultores y ganaderos ya protagonizaron protestas masivas en 2024 contra la situación del sector. El gobierno prometió entonces varias medidas como la supresión del encarecimiento del diésel de uso agrícola, ayudas o menos trámites administrativos.

Respecto al acuerdo UE-Mercosur, la Comisión Europea prometió completar el tratado con un "texto jurídico" que refuerce las medidas de salvaguardia en caso de impacto en los productos europeos, con la esperanza de tranquilizar a Francia.

Pero a los sindicatos agrícolas franceses no les convence y amenazan ya con nuevas protestas durante el "invierno" boreal, "cuando la situación del trabajo en los campos nos lo permita", advirtió Rousseau.

Fuente: AFP