"¿Quién sos para decirme que vayamos por otro lado?": Julio Ríos y Jorge Balmelli se cruzaron en Polémica en el bar por las vacunas del covid-19

El programa de este domingo de Polémica en el bar tuvo un fuerte cruce entre dos de los panelistas del programa de Canal 10. En medio de una entrevista al diputado Gustavo Salle, el periodista deportivo Julio Ríos discutió con su compañero, Jorge Balmelli , luego de que este último cuestionara un comentario suyo sobre las vacunas del covid-19.

Durante la charla con el diputado de Identidad Soberana, la conversación giró hacia la postura de Salle con respecto a las vacunas, y los cuestionamientos que hizo sobre las vacunas desarrolladas contra el virus que causó una pandemia global en 2020.

Ríos le dijo a Salle que las vacunas "salvaron millones de vidas", más allá de cuestionamientos.

ATAQUE ARMADO "Soy el mejor y me quieren matar": un hombre ingresó armado al estudio de Crónica TV y pidió una entrevista

"Más allá de los científicos, de los miles de millones, de Moderna, que nunca sacó un medicamento y pasó de cotizar de 60 a 400 dólares la acción, de Pfizer, que inventó el medicamento más vendido del mundo pero que fue penado en Estados Unidos por coimear a médicos y laboratorios para que pidieran un medicamento", dijo Ríos. En ese momento, fue interrumpido por Balmelli.

"Julio, estamos hablando de cosas muy distintas, una cosa es el negocio de las farmacéuticas, otra cosa es la información. Está bueno no mezclar cosas que no tienen nada que ver", le dijo el periodista, lo que enojó a Ríos.

"¿Quién sos vos?": el cruce de Julio Ríos con Jorge Balmelli

Ante la interrupción de Balmelli, Ríos reaccionó preguntándole a su colega, que estaba además sentado a su lado " Yo no te corto a vos, ¿quién sos vos para hacer una evaluación mía?"

Balmelli le retrucó: "Te estoy cuestionando algo, ¿sos incuestionable? Si yo te escucho decir algo que me parece extraño, te lo voy a decir".

"Yo te respeto, si estoy en el medio de algo y me decís que agarremos por otro lado, ¿quién sos para decirme que vayamos por otro lado?", respondió Ríos.

"¿No se te puede hablar a vos? Te estoy hablando normal", le dijo Balmelli a su compañero.

"Me podés debatir, argumentar, pero me podés dejar terminar y no decirme lo que puedo hacer y lo que no", comentó el periodista deportivo, ante lo que Balmelli le dijo que estaba hablándole con argumentos, y que no quería que mezclara temas.

Luego de ese cruce, Ríos le hizo finalmente su pregunta a Salle. "Fuimos conejillos de indias, no lo puede debatir nadie, y aún con ese negocio de fondo, ¿pero no estás de acuerdo en que la vacuna salvó muchas vidas y que en definitiva salvó a millones de personas? ". La conversación con el diputado prosiguió luego del incómodo momento entre compañeros.