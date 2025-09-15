Dólar
/ Cultura y Espectáculos / ATAQUE ARMADO

"Soy el mejor y me quieren matar": un hombre ingresó armado al estudio de Crónica TV y pidió una entrevista

La Unidad de Flagrancia Este de Argentina investiga al autor de los hechos por delitos de violación de domicilio y daños

15 de septiembre 2025 - 14:02hs
El loco del cuchillo crónica tv

Captura de pantalla 2025-09-15 131013
Captura de video de Crónica TV

Un hombre con antecedentes penales ingresó armado en la madrugada de este lunes a la sede de Crónica TV y amenazó al personal y solicitó una entrevista en vivo. Además, provocó varios destrozos dentro de la redacción, rompiendo vidrios y televisores.

De acuerdo a lo informado por el medio argentino Infobae, al grito de "soy el mejor y me quieren matar", el atacante ingresó hasta el lugar, amenazó al personal de seguridad con un cuchillo y se dirigió al estudio.

Embed - Así hablaba el "loco del cuchillo" que ingresó y destrozó las instalaciones de Crónica
Producto de esto, el aire de Crónica TV se vio interrumpido mientras se desarrollaba un primer noticiero del canal que estaba siendo conducido por la periodista Bárbara Pereira Corvalán.

A su ingreso en el estudio, el hombre comenzó a romper vidrios y televisores de la redacción, generando la preocupación del personal que se encontraba allí.

La intensión del atacante, quien tiene problemas con las drogas, era salir al aire y ser entrevistado para denunciar que su vida y la de su familia "corría riesgo". Además, pidió un abogado.

"Mi vida corre riesgo, mi familia corre riesgo. Necesito ayuda de verdad, esto no es un juego, no estoy jugando. Necesito una ayuda", dijo el hombre en un video compartido por Crónica TV.

De acuerdo con el joven, su vida estaba en peligro producto de que la "banda del crack", gente de "plata", lo grabaron fumando crack y por eso lo quieren matar.

"Me siento muy mal, siento que mi familia está muy en peligro últimamente. Tengo cinco hijos. Hasta mi madre. Mi hermana es policía", dijo en otro video grabado por el consignado medio y comentó que está en situación de calle por "problemas de adicción".

Bajo esta situación, se activó el protocolo general de evacuación, la Policía local ingresó al lugar, con apoyo de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, montaron un operativo y lograron detener al hombre, quien fue trasladado al Hospital Argerich.

La Unidad de Flagrancia Este investiga al autor de los hechos por delitos de violación de domicilio y daños. El hombre poseé antecedentes por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además cuenta con una condena en suspenso.

