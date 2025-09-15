Director del Inisa cuestionado y que renunció por discrepancias con Saavedra fue contratado en Presidencia

El exdirector del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), Eugenio Acosta , que renunció por diferencias con el presidente Jaime Saavedra , fue contratado para cumplir tareas en Presidencia de la República bajo el régimen de pase en comisión .

La resolución firmada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , establece que Acosta –funcionario del Ministerio del Interior– cumplirá funciones en las unidades dependientes de Presidencia de la República. No se especifica en qué área en particular.

Acosta es allegado de Sánchez, quien impulsó su ingreso al Inisa en febrero, tal como informó El Observador .

Su trayectoria incluye un pasaje por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como policía y como director de Seguridad del Inisa durante la administración de Gabriela Fulco. En el medio, sin embargo, acumuló denuncias por robo de comida para perros y venta de leña durante la administración de Fulco.

Acosta fue denunciado por los trabajadores por la desaparición de comida de perro que se compraba para alimentar a los animales de la Colonia Berro. También fue denunciado por la tala y venta de leña a partir de árboles que estaban en ese centro. Si bien las denuncias no avanzaron por la vía administrativa, Acosta decidió irse del Sirpa y volver al INR. En febrero de 2025 volvió a ser convocado para el Inisa.

A fines de julio, luego de discrepancias con Saavedra –que amenazó con renunciar si no se concretaba la salida del director–, Acosta presentó su renuncia.