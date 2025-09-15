Premios Emmy 2025: en qué plataformas de streaming se pueden ver todas las ganadoras

Los Premios Emmy premiaron a sus favoritos. Los galardones más importantes de la televisión y las series estadounidenses fueron entregados este domingo en Los Ángeles.

En una ceremonia marcada por ganadores inesperados, sorpresas y señales políticas, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión premió a lo mejor de la pantalla chica.

The Pitt , la serie de HBO ambientada en los agitados pasillos de una sala de urgencias, se convirtió en la ganadora en la categoría de serie dramática, superando a quien llegaba como la favorita de la noche. Adolescencia , la serie británica de Netflix sobre un niño acusado de asesinato, arrasó en la ceremonia y se quedó con cada una de sus nominaciones. Y The Studio , la sátira sobre Hollywood emitida por Apple TV+, fue la serie más premiada del año, se llevó la estatuilla a mejor serie de comedia y se convirtió en la gran ganadora de la noche.

A continuación, una lista de las principales ganadoras y en qué plataforma de streaming se pueden ver.

Mejor serie dramática: The Pitt

La serie que cuenta los dramas cotidianos de un grupo de médicos y trabajadores de la salud en un turno de 24 horas resultó ganadora en la categoría de Mejor Serie Dramática en esta temporada de los Emmy, desbancando a la favorita: Severance. Protagonizada por Noah Wyle –quien la coguionó junto a R. Scott Gemmill y John Wells–, The Pitt hace una crítica al sistema de salud estadounidense y pone la mirada sobre el agotamiento de los funcionarios.

Premios:

Mejor serie dramática

Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa

¿Dónde verla?

HBO Max.

Embed - The Pitt | Official Trailer | Max

Mejor serie cómica: The Studio

Un ejecutivo de un importante estudio cinematográfico es ascendido y se transforma en el nuevo presidente de la firma. Desde ese momento, deberá lidiar con los problemas de producción, los egos de las estrellas, el interés por el buen cine y la necesidad de amasar una fortuna en la taquilla. Con impresionantes cameos, chistes cinéfilos y un humor característico de Seth Rogen (creador y protagonista) se convirtió en la sorpresa de la temporada.

The Studio terminó la noche con cuatro estatuillas; que sumadas a los nueve Emmy creativos otorgados la semana pasada la convirtió en la comedia más galardonada de los premios, superando a El Oso.

Premios:

Mejor serie cómica

Mejor actor principal en serie cómica: Seth Rogen

Mejor guion de serie cómica: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Pérez.

Mejor dirección de serie cómica: Seth Rogen

¿Dónde verla?

Apple TV+ (no disponible en Uruguay).

Embed - The Studio — Official Trailer | Apple TV+

Mejor miniserie: Adolescencia

La serie que se convirtió en un fenómeno de Netflix arrasó durante la ceremonia de premiación en cada una de las categorías en las que estaba nominada. Incluso hizo historia: Owen Cooper se convirtió en el actor de reparto más joven en ganar en la categoría de miniserie, a los 15 años.

Tras el asesinato de una adolescente en el estacionamiento de una ciudad británica, la policía arresta como sospechoso a un joven de 13 años que comparte su misma escuela. Adolescencia se centra en los esfuerzos de los investigadores por desentrañar el complejo sistema que rodea los vínculos entre los adolescentes, los adultos y las familias para encontrar el motivo del crimen. Todo, en cuatro episodios filmados en un plano secuencia sin interrupciones.

Mejor miniserie

Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Stephen Graham

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Erin Doherty

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Owen Cooper

Mejor guion de miniserie o película para TV: Jack Thorne, Stephen Graham.

Mejor dirección de miniserie o película para TV: Philip Barantini.

Embed - Adolescence | Official Trailer | Netflix

Severance

Llegó como la serie más nominada de esta temporada de los premios Emmy y se llevó dos en la categoría de actores. Severance sigue a un grupo de empleados de una multinacional que luego de someterse a una operación, separan su consciencia en dos partes y no retienen memorias de su tiempo en la oficina, generando un alter ego laboral con su propia identidad.

Severance también dejó una marca en la historia: Tramell Tillman se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar el premio a Mejor Actor de Reparto.

Premios:

Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower

Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman

¿Dónde verla?

Apple TV+ (no se puede desde Uruguay en plataformas).

Embed - Severance Trailer SUBTITULADO [HD] Patricia Arquette

La comedia sobre la comediante Déborah Vance (Jane Smart) y su guionista Ava Daniels (Hannah Einbinder) vuelve a la carrera de los Emmy después de consagrarse como la mejor serie de comedia en 2024 con la caótica relación entre ellas, las aspiraciones de una veterana del showbusiness y las nuevas ideas de una millenial que quiere cambiarlo todo.

Premios:

Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart

Mejor actriz de reparto en serie cómica: Hannah Einbinder

¿Dónde verla?

HBO Max.

Embed - Hacks | Season 4 | Official Trailer

La miniserie, que se deriva de la película más reciente de Batman, se metió entre las nominadas a llevarse una de las estatuillas más importantes de la noche. Sin embargo, la transformación de un don nadie a uno de los gángsters más famosos de Gotham les valió una sola estatuilla: la de Cristin Milioti como Sofia Falcone.

Premios:

Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Cristin Milioti

¿Dónde verla?

HBO Max.

Embed - The Penguin | Official Teaser | Max

Alguien en algún lugar

Sam (Bridget Everett) enfrenta una crisis de mediana edad después de la muerte de su hermana en el corazón de Kansas. En esa búsqueda personal se encontrará con una comunidad de personas que no encajan en el molde de su ciudad natal, con las que iniciará un camino de reafirmación de su propia personalidad. Una de las grandes sorpresas de la noche, llegó con el premio a Jeff Hiller, quien interpreta a su amigo y confidente.

Premios:

Mejor actor de reparto en serie cómica: Jeff Hiller

¿Dónde verla?

HBO Max.

Embed - Alguien en algún lugar | Trailer | HBO Max

Andor

La serie protagonizada por el mexicano Diego Luna en el papel de Cassian Andor es una precuela de la película Rogue One: una historia de Star Wars, la serie muestra la transformación del ladrón en un revolucionario que se une a la Rebelión contra el Imperio Galáctico.

Premios:

Mejor guion de serie dramática: Dan Gilroy

¿Dónde verla?

Disney +

Embed - Andor | Official Trailer | Disney+

Slow Horses

Después de una misión fallida un oficial del MI5 interpretado por Gary Oldman es enviado la Casa de la Ciénaga, un rincón administrativo donde esperan su renuncia. Sin embargo, se verá envuelto en una peligrosa maniobra. La serie, una adaptación de las novelas del escritor británico Mick Herron, llevan ya cuatro temporadas y vuelve a las listas de los premios Emmy.

Premios:

Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall

¿Dónde verla?

Apple TV+ (no disponible en Uruguay).