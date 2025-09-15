Premios Emmy 2025: estos son los ganadores de una gala dominada por la serie "Adolescencia"
Aclamado como "lo más cercano a la perfección televisiva en décadas", este drama psicológico se llevó seis reconocimientos. La miniserie de comedia El estudio fue la otra gran ganadora con cuatro premios importantes.
15 de septiembre 2025 - 7:27hs
Stephen Graham, Owen Cooper y Erin Doherty vieron reconocido su trabajo en Adolescencia. EPA
BBC
La serie Adolescencia se convirtió en la clara ganadora de la edición 77 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense.
Este drama psicológico que ha sido aclamado como "lo más cercano a la perfección televisiva en décadas", se llevó seis reconocimientos, incluyendo el recibido por Owen Cooper, que con 15 años de edad, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy.
Por su parte, Stephen Graham, protagonista y uno de los creadores de esta serie, se llevó dos premios: el de mejor actor principal y de mejor guion para una miniserie o película para TV, este último compartido con Jack Thorne.
La otra gran premiada de la noche fue la miniserie El estudio, que obtuvo cuatro galardones, incluyendo el recibido por Seth Rogen como mejor actor principal para cómica.
Rogen también se llevó el reconocimiento por mejor dirección y mejor guion de serie cómica, este último compartido con los otros guionistas de la serie: Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez.
Las series The Pitt, Severance y Hacks también recogieron más de un galardón.
Esta es la lista completa de ganadores:
Mejor serie dramática: The Pitt
Mejor serie cómica: El estudio
Mejor miniserie: Adolescencia
Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower - Severance
Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle - The Pitt
Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart - Hacks
Mejor actor principal en serie cómica: Seth Rogen - El estudio
Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Cristin Milioti - El Pingüino
Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Stephen Graham - Adolescencia
Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa - The Pitt
Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman - Severance
Mejor actriz de reparto en serie cómica: Hannah Einbinder - Hacks
Mejor actor de reparto en serie cómica: Jeff Hiller - Somebody Somewhere
Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Erin Doherty - Adolescencia
Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Owen Cooper - Adolescencia
Mejor guion de serie dramática: Dan Gilroy - Andor
Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall, Caballos lentos
Mejor guion de serie cómica: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - El estudio
Mejor dirección de serie cómica: Seth Rogen, El estudio
Mejor guion de miniserie o película para TV: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescencia
Mejor dirección de miniserie o película para TV: Philip Barantini, Adolescencia
Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors
Mejor serie de variedades: Last Week Tonight With John Oliver
Mejor guion de programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver
Mejor programa de entrevistas: The Late Show with Stephen Colbert