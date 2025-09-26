La lluvia posterga el resultado de las Llamadas de Admisión: estos son los cambios previstos para este fin de semana en el Prado

El pronóstico de lluvias para este fin de semana aguó uno de los días de las Llamadas de Admisión . Según informó la Intendencia de Montevideo, las comparsas que tenían previsto desfilar el día sábado por un lugar en el Desfile de Llamadas de 2026 lo harán una semana después .

"Debido a los pronósticos meteorológicos anunciados para el sábado 27 de setiembre, se reprogramará dicha jornada y se realizará el sábado 4 de octubre ", comunicó la Dirección de Cultura de la comuna en sus redes sociales. En tanto, la jornada del domingo se mantiene tal como estaba previsto.

El director de Meteorología y Clima del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ), Néstor Santayana, informó este jueves que la jornada del sábado será "gris" y "húmeda" con "lluvias y probables tormentas en todo el país" . Además, advirtió que se prevé un incremento del viento, aunque será principalmente en el Este del territorio nacional.

El pronóstico de Santayana presenta una mejora para el domingo. El meteorólogo señaló que la mañana será "fría, con algunas lluvias escasas en el Sur, Este y Noreste a primera hora", pero prevé que las condiciones vayan "mejorando con disminución de nubosidad" en el correr del día .

Llamadas de admisión 2024 Llamadas de admisión 2024 Ignacio Turell / IM

La decisión de postergar la jornada hace que coincida con el Fin de Semana del Patrimonio, que este año se desarrollará bajo la consigna 1825 – 1830: Bicentenario en todos los pagos.

El domingo 6 de octubre se desarrollarán las Llamadas de Patrimonio en Barrio Sur –por Carlos Gardel desde Julio Herrera y Obes hasta Aquiles Lanza– con la presencia de 26 comparsas. Este año las llamadas organizadas por la Casa del Vecino al Sur homenajearán al percusionista, luthier y referente del candombe Fernando "Lobo" Núñez.

Llamadas de Admisión: ¿cómo queda el calendario?

Las Llamadas de Admisión, una instancia clasificatoria en la que serán elegidas hasta 23 comparsas para desfilar por Isla de Flores el próximo año, recorrerán la avenida Delmira Agustini –desde Buschental hasta León Ribeiro– desde las 14:00 con acceso libre y gratuito.

En total participarán 40 comparsas, cuatro agrupaciones más que en 2024, de Montevideo, Colonia, Maldonado, Durazno, Paysandú, Canelones, Tacuarembó y Río Negro con la esperanza de regresar en febrero y sumarse a los 23 conjuntos que ya fueron clasificados de acuerdo al veredicto del jurado en el último Desfile de Llamadas.

De acuerdo a la decisión de la Intendencia de Montevideo, este es el calendario actualizado y el orden en el que desfilarán las comparsas.

Domingo 28 de setiembre

La Sene Candombera

Afrocan

Lonjas de Vera

Rugir del Varona

Makenna

Eco de tambores

Son del Norte

La Mulata

Tacuandombe

Lonjas de Ciudad Vieja

Makondo

Hechiceros

Uganda

Mandela

La Malunga

CLB Lonjas de Belgrano

La Bambula

Lonjas del Inve

Ubuntu

Malanque

Sábado 4 de octubre