Llamadas de Admisión: estas son las 40 comparsas que llegan al Prado, el jurado y el orden del desfile

Las Llamadas de Admisión vuelven al Prado el último fin de semana de setiembre: 40 comparsas competirán por un lugar en el Desfile de Llamadas 2026 y darán a su paso un espectáculo que encuentra a artistas de diferentes puntos del país.
Se trata de una instancia clasificatoria en la que serán elegidas hasta 23 comparsas para desfilar por Isla de Flores, que se suman a los 23 conjuntos que ya fueron clasificados de acuerdo al veredicto del jurado en el último Desfile de Llamadas.
Llamadas de admisión 2024
Llamadas de admisión 2024
Verónica Caballero / IM
Además de ser una instancia de competencia, las Llamadas de Admisión se han consagrado como un encuentro en celebración del Candombe y uno de los eventos más convocantes del calendario anual.
Este año participarán cuatro agrupaciones más que en 2024 y, además de conjuntos de Montevideo, llegarán comparsas de Colonia, Maldonado, Durazno, Paysandú, Canelones, Tacuarembó y Río Negro con la esperanza de regresar en febrero.
Las 40 comparsas participantes, que se dividirán en 20 cada día, recorrerán la avenida Delmira Agustini –desde Buschental hasta León Ribeiro– desde las 14:00 con acceso libre y gratuito.
Este es el orden de las comparsas que participarán el concurso, de acuerdo al sorteo realizado este lunes en la Intendencia de Montevideo:
Sábado 27 de setiembre
- Zumbae
- Rosario 250
- La Negra
- Kimbundú
- Kindú
- Rugir del Puerto
- De San Carlos
- Hay q' darle
- La Covacha
- Fortaleza Candombera
- La Sombra Candombera
- La Vía
- La Dionisio Díaz
- El Vacilón de Rieles
- Son Candomberos
- Lonjas de San Marcos
- La Colmena
- Al son de tula
- Son del Sur
- Kalumkembe
Llamadas de admisión 2024
Llamadas de admisión 2024
Ignacio Turell / IM
Domingo 28 de setiembre
- La Sene Candombera
- Afrocan
- Lonjas de Vera
- Rugir del Varona
- Makenna
- Eco de tambores
- Son del Norte
- La Mulata
- Tacuandombe
- Lonjas de Ciudad Vieja
- Makondo
- Hechiceros
- Uganda
- Mandela
- La Malunga
- CLB Lonjas de Belgrano
- La Bambula
- Lonjas del Inve
- Ubuntu
- Malanke
¿Quiénes integran el jurado?
La Presidencia del Jurado de las Llamadas de Admisión estará a cargo de Alfredo Leirós y su conformación se divide en tres rubros, de acuerdo a sus especialidades.
- Alejandro Simone, Leticia Tazzi y Julio González evalúan lo relacionado a la cuerda de tambores.
- Rafael Martínez, Angela Ramírez y Claudia Gisel Silva “Michelle”, se enfocarán en el desempeño del cuerpo de baile, los personajes típicos y el desplazamiento de los integrantes de la comparsa.
- Quienes evaluarán la "visión global" del espectáculo serán Álvaro Marotta y Mariela Gotuzzo.