Llamadas de Admisión: estas son las 40 comparsas que llegan al Prado, el jurado y el orden del desfile

Las Llamadas de Admisión vuelven al Prado el último fin de semana de setiembre: 40 comparsas competirán por un lugar en el Desfile de Llamadas 2026 y darán a su paso un espectáculo que encuentra a artistas de diferentes puntos del país.

Se trata de una instancia clasificatoria en la que serán elegidas hasta 23 comparsas para desfilar por Isla de Flores, que se suman a los 23 conjuntos que ya fueron clasificados de acuerdo al veredicto del jurado en el último Desfile de Llamadas .

CINE Cinco películas para despedir a Robert Redford, la leyenda de Hollywood que murió a los 89 años

ENTREVISTA Así vivió Jennifer López el rodaje de El beso de la mujer araña, la película que se filmó en Montevideo

Además de ser una instancia de competencia, las Llamadas de Admisión se han consagrado como un encuentro en celebración del Candombe y uno de los eventos más convocantes del calendario anual.

Este año participarán cuatro agrupaciones más que en 2024 y, además de conjuntos de Montevideo, llegarán comparsas de Colonia, Maldonado, Durazno, Paysandú, Canelones, Tacuarembó y Río Negro con la esperanza de regresar en febrero.

Las 40 comparsas participantes, que se dividirán en 20 cada día, recorrerán la avenida Delmira Agustini –desde Buschental hasta León Ribeiro– desde las 14:00 con acceso libre y gratuito.

Este es el orden de las comparsas que participarán el concurso, de acuerdo al sorteo realizado este lunes en la Intendencia de Montevideo:

Sábado 27 de setiembre

Zumbae

Rosario 250

La Negra

Kimbundú

Kindú

Rugir del Puerto

De San Carlos

Hay q' darle

La Covacha

Fortaleza Candombera

La Sombra Candombera

La Vía

La Dionisio Díaz

El Vacilón de Rieles

Son Candomberos

Lonjas de San Marcos

La Colmena

Al son de tula

Son del Sur

Kalumkembe

Llamadas de admisión 2024 Llamadas de admisión 2024 Ignacio Turell / IM

Domingo 28 de setiembre

La Sene Candombera

Afrocan

Lonjas de Vera

Rugir del Varona

Makenna

Eco de tambores

Son del Norte

La Mulata

Tacuandombe

Lonjas de Ciudad Vieja

Makondo

Hechiceros

Uganda

Mandela

La Malunga

CLB Lonjas de Belgrano

La Bambula

Lonjas del Inve

Ubuntu

Malanke

¿Quiénes integran el jurado?

La Presidencia del Jurado de las Llamadas de Admisión estará a cargo de Alfredo Leirós y su conformación se divide en tres rubros, de acuerdo a sus especialidades.