Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / AYUDA

Piden ayuda para un excomunicador de Canal 10 y Canal 5 que padece una rara enfermedad neurodegenerativa incurable

Amigos y compañeros de Juanse Rodríguez pidieron ayuda a través de una campaña de colaboración para ayudar con el tratamiento de la enfermedad neurodegenerativa que padece

16 de septiembre 2025 - 13:23hs
1758039710305-captura-pantalla-2025-09-16-124742

Amigos y compañeros de Juanse Rodríguez, el actor y comunicador uruguayo que padece una grave enfermedad neurodegenerativa, organizaron una campaña de colaboración en redes sociales para apoyar al artista en el tratamiento de su enfermedad.

Según la publicación compartida por el propio Rodríguez en su cuenta de Instagram, hace un tiempo fue diagnosticado con una parálisis supranuclear progresiva (PSP), una enfermedad que no tiene cura.

De acuerdo con el National Institute of Neurological Disorders and Stroke de Estados Unidos, esta enfermedad se trata de un "trastorno neurológico raro" que afecta los movimientos corporales, la marcha y el equilibrio.

Más noticias
Julio Ríos y Jorge Balmelli
TELEVISIÓN

"¿Quién sos para decirme que vayamos por otro lado?": Julio Ríos y Jorge Balmelli se cruzaron en Polémica en el bar por las vacunas del covid-19

Ignacio Álvarez / Blanca Rodríguez
MEDIOS

Nacho Álvarez durísimo contra Blanca Rodríguez por proponer "una pelotudez tísica" en el Parlamento, y de paso cargó contra su hijo: "Mirá qué lindo ejemplo"

Aunque algunos síntomas son similares, esta enfermedad se diferencia del Parkinson en varios aspectos.

Pese a que el PSP no tiene cura, existen medicamentos de alto coste que enlentecen el avance de la enfermedad. En este marco, se abrió un colectivo Abitab "Todos por Juanse" al número 144.689 para que Rodríguez pueda acceder a ellos.

Las cajas de ahorro del Banco República son 001297850-00002 (caja de ahorro en dólares) y 001297850-00001 (caja de ahorro en pesos).

"Tu apoyo económico hace la diferencia", dice la publicación.

El pedido de ayuda de Rodríguez fue compartido por varias figuras, entre ellas la comunicadora y actriz Claudia Fernández o la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

El comunicador, actor, director y dramaturgo se desempeñó durante varios años en la televisión uruguaya en Canal 10 y Canal 5. Entre los programas en los que participó se encuentran Hola Vecinos, conducido por Omar Gutiérrez, o Mundo Cruel, que condujo Orlando Petinatti.

Temas:

Canal 10 Canal 5 comunicador Enfermedad

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo
RESTAURANTE

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés
INDAGATORIA PENAL

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos