Piden ayuda para un excomunicador de Canal 10 y Canal 5 que padece una rara enfermedad neurodegenerativa incurable

Amigos y compañeros de Juanse Rodríguez , el actor y comunicador uruguayo que padece una grave enfermedad neurodegenerativa , organizaron una campaña de colaboración en redes sociales para apoyar al artista en el tratamiento de su enfermedad.

Según la publicación compartida por el propio Rodríguez en su cuenta de Instagram, hace un tiempo fue diagnosticado con una parálisis supranuclear progresiva (PSP), una enfermedad que no tiene cura.

De acuerdo con el National Institute of Neurological Disorders and Stroke de Estados Unidos, esta enfermedad se trata de un "trastorno neurológico raro" que afecta los movimientos corporales, la marcha y el equilibrio.

Aunque algunos síntomas son similares, esta enfermedad se diferencia del Parkinson en varios aspectos .

Pese a que el PSP no tiene cura, existen medicamentos de alto coste que enlentecen el avance de la enfermedad. En este marco, se abrió un colectivo Abitab "Todos por Juanse" al número 144.689 para que Rodríguez pueda acceder a ellos.

Las cajas de ahorro del Banco República son 001297850-00002 (caja de ahorro en dólares) y 001297850-00001 (caja de ahorro en pesos).

"Tu apoyo económico hace la diferencia", dice la publicación.

El pedido de ayuda de Rodríguez fue compartido por varias figuras, entre ellas la comunicadora y actriz Claudia Fernández o la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

El comunicador, actor, director y dramaturgo se desempeñó durante varios años en la televisión uruguaya en Canal 10 y Canal 5. Entre los programas en los que participó se encuentran Hola Vecinos, conducido por Omar Gutiérrez, o Mundo Cruel, que condujo Orlando Petinatti.