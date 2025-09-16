Así vivió Jennifer López el rodaje de El beso de la mujer araña, la película que se filmó en Montevideo

Por Gerardo Prat Periodista, escritor y locutor.

En esta conversación íntima, Jennifer Lopez y Toniatuh nos abren el corazón sobre su más reciente proyecto, El Beso de la Mujer Araña, una historia conmovedora sobre dos presos políticos durante la última dictadura militar en Argentina, donde el musical se convierte en un escape del dolor.

La película, que también cuenta con la participación de Diego Luna, explora cómo encontrar belleza incluso en medio del sufrimiento. Además, J.Lo y Toniatuh, ambos descendientes de inmigrantes latinos, reflexionan sobre una realidad profundamente personal: las recientes detenciones ilegales de latinos en Los Ángeles.

Al igual que esta entrevista, El Beso de la Mujer Araña es una charla honesta, poderosa y necesaria para no repetir los errores del pasado.

JENNIFER LOPEZ Y TONIATIUH - Entrevista Gerardo Prat