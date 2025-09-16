En esta conversación íntima, Jennifer Lopez y Toniatuh nos abren el corazón sobre su más reciente proyecto, El Beso de la Mujer Araña, una historia conmovedora sobre dos presos políticos durante la última dictadura militar en Argentina, donde el musical se convierte en un escape del dolor.
Así vivió Jennifer López el rodaje de El beso de la mujer araña, la película que se filmó en Montevideo
La película, que también cuenta con la participación de Diego Luna, explora cómo encontrar belleza incluso en medio del sufrimiento