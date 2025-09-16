Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ENTREVISTA

Así vivió Jennifer López el rodaje de El beso de la mujer araña, la película que se filmó en Montevideo

La película, que también cuenta con la participación de Diego Luna, explora cómo encontrar belleza incluso en medio del sufrimiento

16 de septiembre 2025 - 14:21hs
El beso de la mujer araña Jennifer López
El Observador | Gerardo Prat

Por  Gerardo Prat

Periodista, escritor y locutor.

En esta conversación íntima, Jennifer Lopez y Toniatuh nos abren el corazón sobre su más reciente proyecto, El Beso de la Mujer Araña, una historia conmovedora sobre dos presos políticos durante la última dictadura militar en Argentina, donde el musical se convierte en un escape del dolor.

La película, que también cuenta con la participación de Diego Luna, explora cómo encontrar belleza incluso en medio del sufrimiento. Además, J.Lo y Toniatuh, ambos descendientes de inmigrantes latinos, reflexionan sobre una realidad profundamente personal: las recientes detenciones ilegales de latinos en Los Ángeles.

Al igual que esta entrevista, El Beso de la Mujer Araña es una charla honesta, poderosa y necesaria para no repetir los errores del pasado.

Más noticias
Jennifer López en El beso de la mujer araña
CINE

La película de Jennifer López que se filmó en Montevideo ya tiene fecha y lugar de estreno: los detalles de El beso de la mujer araña

Jennifer López en El beso de la mujer araña
ESTRENO

La película de Jennifer López que se filmó en Montevideo mostró su primer avance: así se ve la ciudad en El beso de la mujer araña

JENNIFER LOPEZ Y TONIATIUH - Entrevista Gerardo Prat
Temas:

Jennifer Lopez El beso de la mujer araña Montevideo Montevideo Diego Luna Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo
RESTAURANTE

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés
INDAGATORIA PENAL

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos