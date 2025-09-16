Dólar
CINE

Murió Robert Redford, actor y director estadounidense ganador del Oscar, a los 89 años

Robert Redford, protagonista de películas como Butch Cassidy, El golpe y Todos los hombres del presidente, murió en su casa en Utah a los 89 años

16 de septiembre 2025 - 9:31hs
Robert Redford en el inicio del Festival Sundance 2017
Robert Redford en el inicio del Festival Sundance 2017 AFP

Robert Redford, uno de los actores más icónicos de la historia de Hollywood, pero también reconocido por su trabajo como director (ganó su único Oscar como realizador de la película Gente como uno), fundador del festival de cine independiente de Sundance, y activista, murió este martes a los 89 años.

El anuncio fue hecho por sus representantes, que confirmaron que Redford falleció en su casa en las afueras de la ciudad de Provo, en el estado de Utah, donde residía desde hace décadas. El comunicado dice que el actor murió mientras dormía, aunque no reveló la causa de su fallecimiento.

Noticia en desarrollo...

Temas:

Robert Redford Oscar Utah

