Isabel Allende se presentó ante un Teatro Solís lleno para inaugurar la Feria del Libro

La edición número 47 de la Feria del Libro se inauguró este jueves 25, y en la noche se dio una de sus actividades más convocantes y destacadas: la presencia de la escritora chilena Isabel Allende, que pasó por el Teatro Solís para conversar sobre su trayectoria y sobre su nueva novela, Mi nombre es Emilia del Valle.

Allende conversó con la experiodista y ahora senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, que ya había hablado con ella durante su etapa en los medios, entrevistándola para el noticiero de Canal 10 que condujo durante más de tres décadas, Subrayado.

La presentación de Allende, que hacía una década no visitaba Uruguay, se dio ante una sala principal del Solís llena , al punto que la conversación fue retransmitida en vivo en el edificio de la Intendencia de Montevideo, la sede central de la Feria del Libro.

La conversación estuvo centrada en su libro más reciente, una novela histórica relacionada con uno de sus libros más exitosos, La casa de los espíritus, que tiene como protagonista a una escritora que viaja a Chile para cubrir la guerra civil que ese país atravesó en 1891.

Antes de la charla, Allende habló con Subrayado y dijo que esta será seguramente su última visita al país, ya que está embarcada en la que será su última gira mundial para presentar su trabajo. A sus 83 años, la chilena planea dejar de viajar con tanta frecuencia, y establecerse durante más tiempo en su casa permanente, en California.

Blanca Rodríguez publicó en su cuenta de X (exTwitter) un mensaje luego de la conversación con la escritora. "Isabel Allende: el regocijo y la pasión a los 80. Su vida nómade acompañando los avatares de América Latina y la literatura como lo único permanente. Los personajes de sus novelas y el vínculo con su propia vida. Una conversación disfrutable con la complicidad de un Teatro Solís lleno".

La otra novedad que trajo Isabel Allende a Montevideo

Además de su nueva novela, Allende llegó a Montevideo con otra novedad: la publicación del primer adelanto de una adaptación a serie de La casa de los espíritus.

La serie será estrenada en 2026 por la plataforma Amazon Prime Video, y será la segunda vez que la novela editada originalmente en 1982 llegue a la pantalla, aunque esta vez será con una diferencia clave en su producción.

Es que la versión anterior, de 1993, fue una película protagonizada por actores anglosajones, encabezada por Meryl Streep, Jeremy Irons, Antonio Banderas y Winona Ryder. Esta vez, el elenco es de actores latinoamericanos, y fue filmada en Chile, a diferencia de la película, que se rodó en Europa.