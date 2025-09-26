Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COPA SUDAMERICANA

"Estuvieron mostrando el culo por Argentina": la picante frase de Pipo Gorosito contra la U de Chile y los incidentes en Avellaneda tras recibir una burla; mirá lo que dijo

Pipo Gorosito, entrenador de Alianza Lima, apuntó contra la U de Chile tras recibir una burla por la eliminación en Copa Sudamericana

26 de septiembre 2025 - 9:50hs
Dsports

Néstor Pipo Gorosito, entrenador argentino actualmente en Alianza Lima de Perú, se mostró molesto y lanzó una picante frase luego de que miembros de la U de Chile se hayan burlado por la eliminación en Copa Sudamericana ante el cuadro chileno, haciendo referencia a los incidentes del partido con Independiente.

El partido entre Alianza Lima y la U de Chile se jugó sin público producto de la sanción que afronta la institución chilena por los incidentes que se llevaron a cabo semanas atrás en Avellaneda en el duelo frente a Independiente.

Gorosito

Luego de la derrota Pipo habló en conferencia de prensa y acusó a algunas personas de la U de Chile de burlarse de Alianza Lima en la zona de vestuarios.

La frase de Pipo Gorosito contra la U de Chile

"Nos cargó un señor de barba de U de Chile, que no es jugador ni parte del cuerpo técnico, y un flaco alto que no sé si es el presidente o quién, nos dijo 'vayansé para casita'. Un desubicado. Nosotros no dijimos nada sobre que ellos estuvieron mostrando el culo por Argentina", afirmó Gorosito.

Incidentes Indepenediente U de Chile
A varios hinchas chilenos los golpearon y les robaron la ropa

A varios hinchas chilenos los golpearon y les robaron la ropa

Por último, el entrenador argentino agregó que "si es un directivo tiene que apasiguar, no incentivar a la violencia que no conduce a nada".

Temas:

U de Chile Copa Sudamericana Independiente Avellaneda Alianza Lima

Las más leídas

Consejjo de Fútbol Profesional
DERECHOS DE TV

El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

BROU pidió informe a la AUF sobre posible deuda con DGI y DGI recibió denuncia anónima sobre defraudación
PELEA POR LOS DERECHOS

BROU pidió informe a la AUF sobre posible deuda con DGI y DGI recibió denuncia anónima sobre defraudación

El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo
FÚTBOL URUGUAYO

El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

Evaristo González, dirigente de Peñarol
PEAÑROL

Evaristo González denunció "coacción", "presión", "amenazas" y "clubes mandatados" por Tenfield y dijo que la votación que se dio en Peñarol le da "pena"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos