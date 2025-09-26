"Estuvieron mostrando el culo por Argentina": la picante frase de Pipo Gorosito contra la U de Chile y los incidentes en Avellaneda tras recibir una burla; mirá lo que dijo

Néstor Pipo Gorosito , entrenador argentino actualmente en Alianza Lima de Perú , se mostró molesto y lanzó una picante frase luego de que miembros de la U de Chile se hayan burlado por la eliminación en Copa Sudamericana ante el cuadro chileno, haciendo referencia a los incidentes del partido con Independiente .

El partido entre Alianza Lima y la U de Chile se jugó sin público producto de la sanción que afronta la institución chilena por los incidentes que se llevaron a cabo semanas atrás en Avellaneda en el duelo frente a Independiente.

Luego de la derrota Pipo habló en conferencia de prensa y acusó a algunas personas de la U de Chile de burlarse de Alianza Lima en la zona de vestuarios .

La frase de Pipo Gorosito contra la U de Chile

"Nos cargó un señor de barba de U de Chile, que no es jugador ni parte del cuerpo técnico, y un flaco alto que no sé si es el presidente o quién, nos dijo 'vayansé para casita'. Un desubicado. Nosotros no dijimos nada sobre que ellos estuvieron mostrando el culo por Argentina", afirmó Gorosito.

Incidentes Indepenediente U de Chile A varios hinchas chilenos los golpearon y les robaron la ropa

Por último, el entrenador argentino agregó que "si es un directivo tiene que apasiguar, no incentivar a la violencia que no conduce a nada".