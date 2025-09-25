Tras votación dividida, Peñarol no apoyará los pliegos que presentará la AUF para el llamado a licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

El consejo directivo de Peñarol en pleno, en enero de 2024, sesionó en la casa de Edgardo Novick en Punta del Este; comenzó a andar el segundo mandato de Ignacio Ruglio como presidente

El consejo directivo de Peñarol , que se reunió esta mañana en forma virtual y de manera extraordinaria para considerar la posición que llevará al Consejo de Fútbol Profesional (CFP) en el que esta tarde se votarán los pliegos que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) elevó a los clubes para realizar una llamado a interesados para adquirir los derechos de TV del fútbol uruguayo por el período 2026-2029, resolvió votar en forma negativa .

La decisión fue adoptada por mayoría en una votación dividida : 5-4-2.

Cinco dirigentes (el oficialismo) no aprobaron lo actuado por la AUF y por una comisión integrada por los clubes profesionales, cuatro dirigentes (oposición) acompañaron el trabajo que realizaron para elaborar los pliegos que serán considerados hoy y dos dirigentes (oposición) se abstuvieron.

Los 30 clubes profesionales de Primera División (16) y Segunda División Profesional (14) nucleados en el CFP se reunirán en la sede de la AUF hoy, jueves 25 la hora 18.30 con un primer llamado a la hora 17.30.

Por su parte, Nacional anunció el apoyo a los documentos que elaboró la AUF.

Este miércoles Nacional emitió un comunicado en el que informó que por unanimidad la comisión directiva expresó que votará los pliegos elaborados por la AUF, “de acuerdo a los sólidos informes comerciales y jurídicos que manejó la AUF”, y que no aprobará ningún otro "proyecto alternativo que se presente de forma intempestiva en la propia reunión de los clubes".

¿Qué se resuelve este jueves de tarde en la AUF?

El 31 de diciembre de 2025 vence el contrato que Tenfield tiene con AUF por los derechos de TV del fútbol uruguayo.

A partir del 1° de enero, la AUF podrá adjudicar a la misma empresa o a otra los derechos sobre sus productos.

En ese escenario, hasta el 4 de julio AUF y Tenfield negociaron para extender el vínculo por cuatro años más (2026-2029), pero no llegaron a un acuerdo.

A partir del 5 de julio la AUF se planteó realizar un llamado abierto a interesados para adquirir los derechos y Tenfield tendrá la opción de igualar la mejor oferta.

En el camino surgieron algunos problemas. El más significativo es la subdivisión del "producto fútbol uruguayo".

Hasta el último día de este año el acuerdo con Tenfield es un bloque cerrado.

Con el asesoramiento de una consultora internacional y dos abogados uruguayos especializados en estos temas, que acompañaron todo el proceso, la AUF entendió que tiene el respaldo jurídico para dividir sus productos con el objetivo de generar mayores ingresos.

Un grupo de clubes, que lideran Liverpool y Cerro Largo y que están nucleados en la Unión de Clubes, entendieron que se exponen a un juicio.

En medio de esas diferencias, el CFP se reunió por última vez el 2 de setiembre, sin avanzar en el pliego final.

Desde entonces, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, buscó consenso para conseguir los votos que le permitan aprobar el trabajo que durante 12 semanas (desde julio) trabajaron un grupo de clubes profesionales (en representación de todos) y los asesores externos de la AUF.

Ese trabajo derivó en cinco documentos de 154 páginas que componen los pliegos de los llamados a licitación del fútbol uruguayo para el período 1° de enero 2026 al 31 de diciembre 2029.

La AUF dividido la licitación en tres lotes. Uno de derechos comerciales (dividido en seis sublotes), uno para producción audiovisual y otro para la producción comercial.

El piso de lo que pretende recaudar por los derechos comerciales es de US$ 184.000.000 por los cuatro años de contrato por el fútbol para los torneos de Primera división, Segunda División Profesional, Copa AUF Uruguay, Divisional C, juveniles A y B, fútbol femenino, Fútbol Playa, Fútbol Sala y torneos de clubes y de selecciones de la Organización de Fútbol del Interior (OFI).

Este miércoles, Nacional expresó por unanimidad que votará los pliegos enviados por la AUF.

Peñarol, se reunión este jueves de mañana, y en votación dividida resolvió no apoyar.