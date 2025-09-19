Preguntas claves para entender el borrador del pliego del llamado a licitación de la AUF para comercializar sus derechos de TV del fútbol uruguayo

Foto: Leonardo Carreño

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se encuentra en los últimos días previos a realizar el llamado a licitación para adquirir los derechos del fútbol uruguayo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Preguntas claves para entender el tema de derechos de TV ¿Cuál es el plazo del llamado a licitación que realiza la AUF para adquirir los derechos de TV del fútbol uruguayo?

La AUF lo realiza para el período 1° de enero 2026 hasta el 31 de diciembre 2029 .





. ¿Cuáles son los productos que pone a licitación?

Todos los torneos de clubes profesionales y amateur.

Torneos de Primera División Profesional

Segunda División Profesional

Primera División Amateur (C)

Copa AUF Uruguay

Juveniles A y B

Fútbol femenino

Fútbol playa

Fútbol sala

Copa Nacional de Clubes de OFI

Campeonato Nacional de Clubes de OFI





Torneos de Primera División Profesional Segunda División Profesional Primera División Amateur (C) Copa AUF Uruguay Juveniles A y B Fútbol femenino Fútbol playa Fútbol sala Copa Nacional de Clubes de OFI Campeonato Nacional de Clubes de OFI ¿Quiénes pueden participar de la licitación?

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que formulen una propuesta a la AUF dentro del marco establecido en los pliegos de llamado abierto a interesados.





que formulen una propuesta a la AUF dentro del marco establecido en los pliegos de llamado abierto a interesados. ¿Cuál es el piso que estableció la AUF para negociar todos los derechos por cuatro años?

Proyecta una recaudación base de US$ 184.000.000 (este monto equivale a US$ 46.000.000 por año ).

Ese es el piso establecido para todos los pliegos, que se dividen de la siguiente forma:

1) Derechos de TV abierta y TV por cable en Uruguay (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive), US$ 106.000.000 .

2) Derechos de streaming, US$ 34.000.000 .

3) Derechos de TV internacionales (incluye resúmenes audiovisuales, largos, cortes, highlights, nearlive y derechos audiovisuales de resúmenes y highlights nearlive, US$ 6.000.000.

4) Derechos de esponsorización y merchandising, US$ 24.000.000.

5) Derechos comerciales de otras competiciones (fútbol amateur, juveniles, femenino, playa, sala) US$ 6.000.000

6) Live feeds y data feeds en el extranjero US$ 8.000.000 .



(este monto equivale a ). Ese es el piso establecido para todos los pliegos, que se dividen de la siguiente forma: 1) Derechos de TV abierta y TV por cable en Uruguay (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive), . 2) Derechos de streaming, . 3) Derechos de TV internacionales (incluye resúmenes audiovisuales, largos, cortes, highlights, nearlive y derechos audiovisuales de resúmenes y highlights nearlive, 4) Derechos de esponsorización y merchandising, 5) Derechos comerciales de otras competiciones (fútbol amateur, juveniles, femenino, playa, sala) 6) Live feeds y data feeds en el extranjero ¿En cuántos bloques se realizará la licitación?

Bloque I- Licitación de derechos comerciales , incluyendo la comercialización y distribución de los siguientes Derechos Comerciales en los siguientes sublotes: Derechos audiovisuales locales – TV abierta y TV por cable (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive); Derechos audiovisuales locales – Streaming OTT; Derechos audiovisuales internacionales (incluye resúmenes audiovisuales, largos, cortes, highlights, nearlive; Derechos Audiovisuales de Resúmenes y Highlights Nearlive; Derechos de sponsorship & merchandising; Derechos comerciales de otras competiciones; Live feeds y data feeds en el extranjero.



Bloque II- Servicios de producción audiovisual, incluyendo la producción audiovisual in situ de los partidos, la transmisión de la señal, la provisión y operación de móviles de producción y distribución, y la producción de señal para el VAR.

Bloque III- Servicios de producción comercial, incluyendo la producción del kit comercial del día de partido, provisión y gestión de cartelería física y sistemas LED perimetrales, y provisión y gestión de los tapetes publicitarios 3D en campo, y otros accesorios comerciales.

¿Tenfield tiene derecho a igualar? Tenfield, empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo hasta el 31 de diciembre de 2025, puede igualar cualquier o todos los lotes siempre y cuando, establece el documento de la AUF, se presente a la licitación con los montos mínimos establecidos como piso para cada llamado. ¿Las empresas interesadas pueden ofertar en un lote o en todos?

Los concursantes podrán presentar ofertas respecto a un lote o sublote, respecto a algunos o respecto a todos.

Los lotes y sublotes se adjudicarán por separado.

La adjudicación en el bloque 1 (derechos comerciales) será al mejor postor (precio más alto en cada lote) en cada sublote por separado.

En los otros dos lotes (producción audiovisual y producción comercial), el adjudicatario será el que ofrezca menor precio por los servicios que prestará a la AUF. Otras preguntas sobre los derechos de TV ¿Cómo se pagará el nuevo contrato con la AUF?

En el borrador de los pliegos quedó establecido que todos los pagos que conforme el llamado corresponda efectuar a la AUF deberán realizarse en su totalidad directamente a la Asociación , quedando prohibidos y siendo inoponibles a la AUF cualquier pago realizado a alguna institución bajo la forma de préstamos, cesión de créditos, etc.. Las obligaciones solo se considerarán cumplidas cuando la AUF reciba el monto completo a que está obligado el contratista. Los pagos serán mensuales y se deben abonar a mes adelantado.





, quedando prohibidos y siendo inoponibles a la AUF cualquier pago realizado a alguna institución bajo la forma de préstamos, cesión de créditos, etc.. Las obligaciones solo se considerarán cumplidas cuando la AUF reciba el monto completo a que está obligado el contratista. Los pagos serán mensuales y se deben abonar a mes adelantado. ¿Cuáles son las penalidades y de qué forma se puede rescindir el contrato?

En caso de los lotes de derechos comerciales, si un contratista incurra en dos incumplimientos consecutivos o tres en un año calendario , la AUF podrá unilateralmente, y sin intimación previa, considerar rescindido el contrato asumiendo inmediatamente el pleno ejercicio de todos los derechos licenciados o contratados, todo sin indemnización alguna.





, la AUF podrá unilateralmente, y sin intimación previa, considerar rescindido el contrato asumiendo inmediatamente el pleno ejercicio de todos los derechos licenciados o contratados, todo sin indemnización alguna. ¿De qué forma se presentan las ofertas?

Se presentarán mediante correo electrónico y tendrá una tolerancia de cinco minutos. La fecha y hora de registro será validada por el sistema del equipo de compliance independiente que contrató la AUF para esta licitación.

Se deben enviar en dos "sobres virtuales": estos sobres son correos electrónicos que contendrán la información de los oferentes.

En el sobre 1 deben incluir los requisitos mínimos (experiencia, propuestas y planes técnicos) y en el sobre 2 se incluirá la propuesta económica. En caso de que el primer sobre, "requisitos mínimos habilitantes", no cumpla quedarán eliminados del concurso.





Se deben enviar en dos "sobres virtuales": estos sobres son correos electrónicos que contendrán la información de los oferentes. En el deben incluir los requisitos mínimos (experiencia, propuestas y planes técnicos) y en el se incluirá la propuesta económica. En caso de que el primer sobre, "requisitos mínimos habilitantes", no cumpla quedarán eliminados del concurso. ¿Cuál es el costo del pliego para participar en la licitación?

Los oferentes deberán adquirir el pliego que tiene un costo de US$ 10.000.