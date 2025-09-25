"No es un tema de patria o muerte": Orsi está dispuesto a "corregir" el artículo del Presupuesto que permite a la DGI levantar el secreto bancario

El presidente de la República, Yamandú Orsi , explicó que el gobierno está dispuesto a "corregir" el artículo del Presupuesto que permite levantar el secreto bancario a la Dirección General Impositiva ( DGI ).

El proyecto presupuestal prevé que ante solicitudes de estados extranjeros se pueda levantar el secreto bancario y que esa misma potestad la tenga la propia DGI sin intervención de la Justicia .

Consultado en diálogo con Telenoche (Canal 4) sobre si hay posibilidad de modificar este artículo ante las varias críticas de la oposición, Orsi dijo: "claro que sí" .

MUNDIAL 2030 Eduardo Ache contó detalles de la forma en que una visita de Gianni Infantino a Yamandú Orsi cambió por una cumbre Uruguay, Argentina y Paraguay en FIFA sobre el Mundial 2030 en Nueva York

MUNDIAL 2030 El video del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su recibimiento a Yamandú Orsi en la Trump Tower de Nueva York y lo que dijo sobre el Mundial 2030

"Eso lo hablamos con (el ministro de Economía Gabriel) Oddone y nos dijo que mejoremos la propuesta si hay que mejorarla. Lo que planteamos es que no necesariamente tenga que haber una intervención judicial, pero estamos dispuestos a dar la discusión y si hay que corregir, corregimos ", planteó.

Consultado acerca de si se está planteando derogar este artículo, el presidente dijo que "ojalá no" tengan que hacerlo. "Esperemos que podamos llegar a un acuerdo", sostuvo.

"La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos inspecciona y nos califica y tenemos la amenaza de que nos pueda dar un golpecito si nosotros no mejoramos eso, pero por supuesto el parlamento es soberano y es el que tiene que resolver. Esto no es un tema de patria o muerte", aseguró.

Días atrás, El Observador adelantó que, en su comparecencia ante la comisión de Hacienda y Presupuesto el próximo 30 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas llevará algunos cambios para ajustar la redacción del proyecto.

Oddone ya adelantó en más de una entrevista que van a corregir la redacción para que el director de la DGI tenga que fundamentar una presunción de evasión antes de poder levantar el secreto bancario sin intervención judicial.