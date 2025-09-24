El video del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su recibimiento a Yamandú Orsi en la Trump Tower de Nueva York y lo que dijo sobre el Mundial 2030

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , señalo que fue un “placer” recibir al presidente de la República, Yamandú Orsi , en la reunión sobre el Mundial 2030 que se realizó este martes en la Trump Tower de Nueva York y de la que Referí contó los detalles .

En sus redes sociales, Infantino compartió un video en el que destacó el encuentro.

“¡Qué placer fue darles la bienvenida al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi , al presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA, Alejandro Domínguez, así como a los presidentes de las tres federaciones miembro anfitrionas de la FIFA - Claudio Tapia, Robert Harrison e Ignacio Alonso - en nuestra Oficina de la FIFA en la Trump Tower de Nueva York!”, señaló.

Infantino calificó a la reunión como “productiva” en “un día muy feliz”. “Posible gracias a nuestro amor compartido por el fútbol”.

“Una reunión de trabajo organizando, por supuesto, lo que va a ser la celebración del Centenario, en ocasión del Mundial 2030, donde van a ser también anfitriones estos tres países: Uruguay, donde se celebró el primer Mundial de la historia en 1930, Argentina, actual campeón del mundo y finalista de este Mundial, y Paraguay, donde está la sede de la Conmebol y donde se celebró el último congreso de la FIFA”.

Para Infantino fue “muy importante” reunir a los jefes de Estado de los países, entre los que no estuvo el presidente argentino Javier Milei, y a los presidentes de las federaciones, “para empezar a trabajar en lo que va a ser una fiesta de los 100 años del Mundial de la FIFA”.

“Una fiesta que une no solo a un continente de Sudamérica, sino al mundo entero celebrando el fútbol, celebrando el Mundial, celebrando la FIFA y celebrando la unidad y la alegría y la esperanza en el mundo entero”, agregó.

“Todos estamos muy ilusionados por unir al mundo en Sudamérica durante los partidos conmemorativos del centenario de la Copa Mundial de la FIFA en 2030”, señaló.

La reunión de la FIFA en Nueva York

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló este martes en Nueva York con los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, así como con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre el Mundial de 2030, que se jugará en España, Marruecos y Portugal y tendrá tres partidos en Sudamérica.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales Domínguez, quien dijo creer en un Mundial 2030 "histórico".

"Gracias, presidente Gianni Infantino, por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol. Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre todos, la fiesta es verdaderamente mundial", publicó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

También agradeció por participar en la cita a Peña y Orsi, quienes viajaron a Nueva York para asistir a la 80 Asamblea General de la ONU.

"Hoy, junto a la FIFA, CONMEBOL, APF, AFA y Uruguay, reafirmamos nuestro deseo de que el Mundial 2030 pueda celebrarse en el corazón de América, donde la pasión por el fútbol late más fuerte", escribió Peña en X.

El gobernante dijo esperar, que "a 100 años de la primera Copa", "el mundo sienta nuevamente" la calidez y "pasión futbolera" de Sudamérica.

Del encuentro, celebrado en las oficinas de la FIFA en Nueva York, también participaron los presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia; de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso Labat.

Alonso dijo, en la misma red social, que se trató de "un encuentro perfecto para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030", un proyecto que, consideró, "une a la región".

El Mundial de 2030 se disputará en tres continentes, con partidos en España, Portugal y Marruecos, y la celebración del centenario en Buenos Aires, Montevideo y Asunción.