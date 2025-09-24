Dólar
COPA AUF URUGUAY

Tacuarembó vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Peñarol se enfrenta con Tacuaremó en el Goyenola en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

24 de septiembre 2025 - 5:00hs
Emanuel Gularte y Nicolás López&nbsp;

Emanuel Gularte y Nicolás López 

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol visita este miércoles a Tacuarembó en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Peñarol viajó el martes a la hora 15.00 y se instaló en el Hotel Carlos Gardel. Diego Aguirre jugará con un equipo alternativo.

El partido se jugará en el estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó con entradas agotadas desde hace ya varios días.

¿A qué hora juegan Tacuarembó vs Peñarol?

El encuentro comenzará a la hora 20.30.

Se disputarán 90 minutos y en caso de igualdad se procederá directamente a la ejecución de tiros penales.

¿Por dónde ver Tacuarembó vs Peñarol?

El cotejo se verá por VTV en cable y por Disney+ en streaming.

Los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

El ganador de este cruce jugará en semifinales con el vencedor de Defensor Sporting vs Central Español que juegan el jueves 2 de octubre a la hora 20.30 en el Franzini.

Día Hora Partido Cancha
Miércoles 24 de setiembre 20.30 Tacuarembó vs Peñarol Goyenola
Jueves 25 de setiembre 15.30 Racing vs Universitario Roberto
Miércoles 1° de octubre 20.30 Plaza Colonia vs Albion Prandi
Jueves 2 de octubre 20.30 Defensor Sporting vs Central Español Franzini
Temas:

Peñarol Tacuarembó Copa AUF Uruguay

