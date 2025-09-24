Tacuarembó vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Peñarol visita este miércoles a Tacuarembó en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Peñarol viajó el martes a la hora 15.00 y se instaló en el Hotel Carlos Gardel. Diego Aguirre jugará con un equipo alternativo.

El partido se jugará en el estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó con entradas agotadas desde hace ya varios días.

El encuentro comenzará a la hora 20.30.

Se disputarán 90 minutos y en caso de igualdad se procederá directamente a la ejecución de tiros penales.

¿Por dónde ver Tacuarembó vs Peñarol?

El cotejo se verá por VTV en cable y por Disney+ en streaming.

Los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

El ganador de este cruce jugará en semifinales con el vencedor de Defensor Sporting vs Central Español que juegan el jueves 2 de octubre a la hora 20.30 en el Franzini.