El ángulo especial desde el que Peñarol grabó el golazo que Leonardo Fernández le hizo a Juventud

Peñarol viajó este martes a Tacuarembó donde este miércoles jugará por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

El plantel dirigido por Diego Aguirre emprendió viaje a la hora 15.00 partiendo de Los Aromos, luego de entrenar por la mañana y compartir el almuerzo.

Los aurinegros viajaron con un plantel alternativo y varias figuras se quedaron en Montevideo.

Uno de ellos fue Leonardo Fernández quien no jugará este miércoles cuando Peñarol busque un lugar en semifinales de la Copa AUF Uruguay.

El partido se jugará a la hora 20.30 en el estadio Raúl Goyenola. Las entradas ya están agotadas.

En sus redes oficiales, Peñarol mostró un ángulo especial del golazo que Fernández le hizo el domingo a Juventud por la octava fecha del Torneo Clausura.

Fernández le jopeó la pelota a Sebastián Sosa para luego empujarla a la red ante el desesperado intento defensivo de dos futbolistas de Juventud que cerraron, sin éxito, la acción.

Peñarol ganó 1-0 para quedar como único líder del Clausura.

Fernándes reposteó en su cuenta de Instagram el video publicado por Peñarol.