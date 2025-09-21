Dólar
El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Peñarol vs Juventud EN VIVO: el equipo de Diego Aguirre está obligado a ganar por el Torneo Clausura

Seguí EN VIVO toda la previa y los detalles del partido entre Peñarol vs Juventud, que los de Diego Aguirre están obligados a ganar por el Torneo Clausura

21 de septiembre 2025 - 17:10hs
Leonardo Fernández de Peñarol

Leonardo Fernández de Peñarol

Foto: Dante Fernández / FocoUy

EN VIVO

Peñarol se juega muchísimo este domingo cuando reciba desde la hora 18.30 a Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 8 del Torneo Clausura, ya que los carboneros están obligados a llevarse los tres puntos luego de varios resultados que se dieron este fin de semana.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Así está ahora el Campeón del Siglo

A falta de un poco menos de una hora y media, están abiertas las puertas del Estadio Campeón del Siglo y la gente comenzará a llegar.

campeon del siglo
Este es el probable equipo de Peñarol

Diego Aguirre hizo dos variantes de peso en la semana en el equipo titular. En este link, se puede ver a los 11 que paró.

Estos son los convocados de Peñarol

Diego Aguirre dio a conocer los convocados de Peñarol ante Juventud de Las Piedras.

Por dónde ver Peñarol vs Juventud de Las Piedras

El encuentro se podrá ver en VTV Plus y en streaming, en Disney +.

Andrés Matonte será el juez del partido

El árbitro del encuentro en el Estadio Campeón del Siglo será Andrés Matonte.

Peñarol vs Miramar Misiones
Andrés Matonte

Andrés Matonte

Comienza la cobertura del partido Peñarol vs Juventud de Las Piedras

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro entre Peñarol vs Juventud de Las Piedras por el Torneo Clausura.

Peñarol Juventud Torneo Clausura Diego Aguirre

