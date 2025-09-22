Dólar
PEÑAROL

El importante anuncio que hizo Ignacio Ruglio para Peñarol tras visitar la ciudad deportiva de Real Madrid

22 de septiembre 2025 - 20:54hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio visitó este lunes la ciudad deportiva de Real Madrid realizando después un importante anuncio para los aurinegros.

“Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid. Pronto tendremos nuestro edificio terminado en nuestra ciudad deportiva. Sacando ideas. Crecer, crecer y crecer”, escribió Ruglio en un estado de WhatsApp.

Luego posteó una foto del proyecto del edificio central y polideportivo que tendrá la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves de Peñarol y escribió: "Pronto se inicia la construcción del nuestro y con eso se finaliza nuestra casa Néstor "Tito" Goncalves", con un emoji de corazón negro y otro amarillo.

Festejo de Peñarol en San José
PEÑAROL

El jugador que volverá a tener Diego Aguirre el próximo sábado cuando Peñarol enfrente a Cerro Largo por el Torneo Clausura

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL URUGUAYO

Diego Aguirre pasó a ser el técnico que lleva más tiempo en su cargo tras la renuncia del entrenador de Plaza Colonia Sebastián Díaz; mirá los números del DT de Peñarol

El pasado 6 de agosto, los arquitectos Daniel Benech y Nicolás Alonso realizaron la presentación del anteproyecto de esa obra.

El 28 de agosto, el presidente de infraestructura de Peñarol, Diego Fernández, dijo en diálogo con Referí: "Nos planteamos, de ser posible, la construcción del 100% del edificio y el polideportivo o, de lo contrario, hacerlo en dos partes. Desde la comisión ya comenzamos con el llamado a las empresas a cotizar y ese proceso ya está encaminado. Hoy tenemos seis o siete empresas interesadas y trabajando en eso. Para nosotros es muy importante darle un marco de transparencia al proceso, hacer la revisiones correspondientes de costos e información entregada y que luego el consejo directivo decida cuál es la empresa que va hacer la obra".

Ruglio expresó en su estado que las obras comenzarán "pronto".

Peñarol ya está recibiendo cotizaciones de empresas interesadas en la construcción de la misma.

El club abrió un llamado a precios y hay empresas que ya están entregando sus cotizaciones. Se estima que cuando Peñarol tenga todos los números sobre la mesa elegirá a dos o tres de las empresas postulantes para comparar las ofertas y luego hacer su resolución final.

Peñarol Ignacio Ruglio Real Madrid Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves

