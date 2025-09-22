Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí ganaron el Balón de Oro: mirá todos los premios que tuvo la ceremonia

El francés Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro. El delantero de Paris Saint-Germain fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El nombre del 10 parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 asistencias, así como el título de PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

La volante de Barcelona Aitana Bonmatí, ya galardonada en 2023 y 2024, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro consecutivo.

FÚTBOL INTERNACIONAL Real Madrid 2-0 Espanyol: con Federico Valverde de titular, los de Xabi Alonso se mantienen invictos en LaLiga española

URUGUAYOS "¿Estás cómodo ahí?": Federico Valverde fue entrevistado por Guti y Zamorano, explicó su rol con Xabi Alonso y se preguntan si le lanzó un mensaje al DT de Real Madrid

Ganadora de la Liga española la pasada temporada y finalista de la Liga de Campeones con Barça y de la Eurocopa con España, la catalana volvió a ser elegida mejor jugadora del mundo, por delante de su compatriota Mariona Caldentey y de la delantera inglesa Alessia Russo.

"Es la tercera vez consecutiva, ya no sé qué decir... Podría haber sido de cualquiera de vosotras, si pudiera compartirlo lo haría, ha sido un año de gran nivel", declaró la ganadora en su discurso de agradecimiento en el escenario del teatro del Chatelet de París.

"Recibirlo de manos de Andrés Iniesta, uno de mis ídolos de pequeña, con Xavi, mi fútbol es gracias a ellos", añadió.

Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton ganaron el Trofeo Yashin

20250922 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2025 Italy's goalkeeper Gianluigi Donnarumma speaks after receiving the Yashin Trophy for the best male goalkeeper during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on Septe Gianluigi Donnarumma Foto: Franck Fife / AFP

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los grandes artífices de la primera Champions ganada por PSG, la pasada temporada, fue premiado con el Trofeo Yashin al mejor arquero durante la ceremonia del Balón de Oro 2025.

En categoría femenina recibió el galardón la golera internacional inglesa Hannah Hampton, que defiende el arco de Chelsea.

Ambos recibieron el premio al mismo tiempo de manos de la leyenda italiana Gianluigi Buffon.

Donnarumma, que dejó PSG el pasado verano europeo para fichar por Manchester City, se hizo con el galardón por segunda ocasión, con 26 años, sucediendo al argentino Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa.

En 2021, Donnarumma se había llevado ese trofeo después de haber sido elegido mejor jugador de la Eurocopa ganada con Italia.

Sus cuatro años defendiendo el arco del Parque de los Príncipes concluyeron con el título de la Liga de Campeones.

Después, al no alcanzar un acuerdo de renovación con el club parisino, puso rumbo al campeonato inglés, donde ha comenzado realizando buenas actuaciones con los Citizens.

20250922 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2025 England's goalkeeper Hannah Hampton speaks after receiving the Yashin Trophy for the best female goalkeeper during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on Septemb Hannah Hampton Foto: Franck Fife / AFP

Luis Enrique y Sarine Wiegman ganaron el Trofeo Johan Cruyff

20250922 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2025 Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique is seen on screen as he gives a speech after receiving the Johan Cruyff Best Men's Club team's Head Coach during the 2025 Ballon d'Or France Football award cer Luis Enrique Foto: Franck Fife / AFP

Luis Enrique, el técnico español que conquistó la Liga de Campeones con Paris Saint-Germain, fue galardonado este lunes con el trofeo Johan Cruyff como mejor entrenador de la temporada 2024-2025.

El asturiano, que ya había sido nombrado mejor entrenador del mundo en enero de 2016 cuando dirigía a Barcelona, no pudo estar presente en el teatro del Châtelet de París al hallarse a la misma hora de la ceremonia dirigiendo a su equipo en un partido de la Ligue 1 en el Velodrome ante Olympique de Marsella.

En su segunda temporada en París, Luis Enroque conquistó la liga francesa, la Champions, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa de Francia.

Luis Enrique, de 55 años, dirigió un mensaje de agradecimiento en video, posando junto al trofeo. "Querría dar las gracias (al presidente de PSG) Nasser Al-Khelaïfi y sobre todo (al consejero deportivo) Luis Campos", declaró Luis Enrique. "Lo más importante es el reconocimiento de los aficionados".

En categoría femenina, el trofeo Cruyff fue a manos de la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra campeona de Europa tras ganar la final de la Eurocopa femenina 2025 a España.

20250922 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2025 England's football team's Dutch head coach Sarina Wiegman speaks after receiving the Johan Cruyff Best Women's Club team's Head Coach during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Ch Sarina Wiegman Foto: Franck Fife / AFP

Lamine Yamal y Vicky López ganaron el Trofeo Raymond Kopa

20250922 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2025 Barcelona's Spanish forward Lamine Yamal speaks after receiving the Kopa Trophy for the best under-21 player during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on Septem Lamine Yamal Foto: Franck Fife / AFP

Yamal fue galardonado con el trofeo Raymond Kopa de mejor joven de la temporada 2024-2025, una recompensa que ya había cosechado el año pasado.

"Muchas gracias a France Football por el premio, gracias a mi club, el Barcelona, a la selección, a mi familia, no puedo olvidarme de mis compañeros, espero seguir trabajando y ganar muchos más", declaró Yamal al recoger el premio en el teatro del Chatelet de París.

El trofeo Kopa al mejor jugador de menos de 21 años es atribuido por antiguos ganadores del Balón de Oro a partir de una nómina confeccionada previamente por la revista France Football.

Yamal fue uno de los artífices de la gran temporada de Barcelona, marcando 18 goles y dando 25 asistencias entre todas las competiciones, y ganando con el club culé LaLiga de España y la Copa del Rey.

En categoría femenina, el premio Kopa fue para la jugadora española de Barcelona Vicky López.

20250922 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2025 Barcelona's Spanish midfielder Vicky Lopez arrives to speak after receiving the Kopa Trophy for the best under-21 player during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Par Vicky López Foto: Franck Fife / AFP

Real Madrid estuvo ausente por segundo año consecutivo

Real Madrid de Kylian Mbappé, que jugará el martes ante Levante en la sexta jornada de LaLiga, no envió una delegación a la ceremonia del Balón de Oro, según informaron este lunes fuentes cercanas a la organización.

La posición del club blanco volvió a ser la de dejar que sus jugadores asistan a título personal si así lo deseaban. La escocesa Caroline Weir, que figuró entre las nominadas al Balón de Oro femenino, sí viajó a París.

Pero, el plantel del equipo masculino, centrado en su encuentro liguero no se desplazará a la capital francesa, según el deseo de su entrenador Xabi Alonso.

"Tenemos mañana partido en Levante y cada partido es muy importante. Mi cabeza no está en eso, cero. Está solo en el Levante", afirmó en conferencia de prensa previa al partido que disputará en el Ciutat de Valencia.

Kylian Mbappé ya había informado el martes de la semana pasada, tras la victoria contra el Marsella (2-1) en la Liga de Campeones, que no asistiría para recibir su trofeo Gerd Müller como máximo goleador de la temporada.

La temporada pasada, Real Madrid boicoteó la ceremonia al enterarse que el prestigioso premio iba a ser para el español de Manchester City Rodri Hernández, en lugar de su jugador brasileño, Vinícius.

Esa noche, no obstante, los merengues contaban con numerosas nominaciones, recibiendo incluso los títulos de máximo goleador para Mbappé (empatado con Harry Kane) y el de mejor entrenador, Carlo Ancelotti.