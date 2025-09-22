Dólar
Nacional / HOMICIDIO

Un hombre fue asesinado de un disparo en una rapiña cerca de la Fortaleza del Cerro

Según el parte oficial, el homicidio ocurrió en horas de la tarde cerca de la Fortaleza del Cerro

22 de septiembre 2025 - 18:01hs
Fortaleza del Cerro.&nbsp;

Fortaleza del Cerro. 

Foto: Sala de Medios Intendencia de Montevideo

Un hombre de 27 años fue asesinado este lunes luego de recibir un disparo en el cuello, confirmaron a El Observador fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el parte oficial, la víctima se encontraba en la zona de la Fortaleza del Cerro cuando, en determinado momento, un delincuente se acercó a él y amenazándolo con un arma lo intentó rapiñar.

Ante esto, el hombre se resistió e inició un forcejeo con el ladrón, quien le disparó en el cuello, según la información del Ministerio del Interior.

Cuando la Policía llegó al lugar la víctima seguía con vida. Fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro, donde murió poco después.

En la escena del crimen, la Policía encontró un arma de fuego, un par de championes y un pasamontañas pertenecientes al homicida.

En el lugar trabajo personal de Policía Científica. El caso está ahora en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscalía.

