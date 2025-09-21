Asesinaron a un hombre de 43 años en Rivera: incendiaron la casa en la que estaba

Patrullero de la Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 43 años fue asesinado en Rivera luego de que incendiaran la casa en la que estaba este domingo por la madrugada, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El hecho ocurrió sobre las 03:10 de este domingo en el cruce de las calles Proyectada 5 y Pasaje 2 del barrio La Colina, ubicado al sur de la ciudad de Rivera.

A esa zona fueron llamados policías y bomberos por un incendio. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a la víctima fuera de la casa incendiada con vida, aunque en estado gravísimo, por lo que unos oficiales lo trasladaron a un centro de salud.

El hombre, que tenía varios antecedentes por rapiña, hurto y delitos vinculados a estupefacientes, murió sobre las 14:00 de esta jornada, detallaron desde la Jefatura riverense.

La Policía del departamento indicó que los detalles de las lesiones "se mantienen en reserva", pero descartaron que la causa de la muerte haya sido por "afectación del fuego o el humo", por lo que investigan el caso como un homicidio en coordinación con Fiscalía.