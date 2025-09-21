Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIO

Asesinaron a un hombre de 43 años en Rivera: incendiaron la casa en la que estaba

Desde la Policía descartaron que la causa de la muerte de la víctima haya sido por "afectación del fuego o el humo"

21 de septiembre 2025 - 16:04hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 43 años fue asesinado en Rivera luego de que incendiaran la casa en la que estaba este domingo por la madrugada, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El hecho ocurrió sobre las 03:10 de este domingo en el cruce de las calles Proyectada 5 y Pasaje 2 del barrio La Colina, ubicado al sur de la ciudad de Rivera.

A esa zona fueron llamados policías y bomberos por un incendio. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a la víctima fuera de la casa incendiada con vida, aunque en estado gravísimo, por lo que unos oficiales lo trasladaron a un centro de salud.

Más noticias
familia de penades asegura que la causa penal es una gran mentira, fue armada y apunta al partido nacional
ENTREVISTA

Familia de Penadés asegura que la causa penal "es una gran mentira", fue "armada" y apunta al Partido Nacional

Mataron a un militar en Durazno
HOMICIDIO

Un militar de 24 años fue asesinado de un disparo en la garganta tras una discusión en Durazno

El hombre, que tenía varios antecedentes por rapiña, hurto y delitos vinculados a estupefacientes, murió sobre las 14:00 de esta jornada, detallaron desde la Jefatura riverense.

La Policía del departamento indicó que los detalles de las lesiones "se mantienen en reserva", pero descartaron que la causa de la muerte haya sido por "afectación del fuego o el humo", por lo que investigan el caso como un homicidio en coordinación con Fiscalía.

Temas:

Rivera policía homicidio

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Ugarte
INGLATERRA

Sigue la bronca de los argentinos campeones del mundo con Manuel Ugarte por el triunfo de Uruguay en La Bombonera: esta vez lo encaró Enzo Fernández

Decreto del presidente Orsi aumenta cantidad de ascensos por designación directa dentro de la Armada
ARMADA NACIONAL

Decreto del presidente Orsi aumenta cantidad de ascensos por designación directa dentro de la Armada

Familia de Penadés asegura que la causa penal es una gran mentira, fue armada y apunta al Partido Nacional
ENTREVISTA

Familia de Penadés asegura que la causa penal "es una gran mentira", fue "armada" y apunta al Partido Nacional

Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Liverpool EN VIVO: gran triunfo del tricolor con goles del Diente López, Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos