/ Nacional / HOMICIDIO

Un militar de 24 años fue asesinado de un disparo en la garganta tras una discusión en Durazno

El subejefe de la Policía, Alexis Duarte, informó que el hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio La Calera de la capital del departamento

21 de septiembre 2025 - 14:16hs
Mataron a un militar en Durazno

Foto: Leonardo Carreño

Este sábado un militar de 24 años fue asesinado de un disparo en el cuello tras una discusión en Durazno, según informó la Jefatura de Policía del departamento.

En declaraciones recogidas por Subrayado (Canal 10), el subjefe de la Policía, Alexis Duarte, informó que el hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio La Calera de la capital del departamento.

"La víctima había estado en un lugar nocturno junto a otras personas. Luego se retiraron del lugar, dieron unas recorridas en la zona céntrica de la ciudad y se fueron a una casa. Allí se da una discusión entre la víctima y una persona, quien es el presunto autor de este hecho, que le efectuó un disparo de arma de fuego en la zona de la garganta ocasionándole la muerte", informó.

Tras tomar conocimiento de esto, los efectivos policiales concurrieron a la vivienda y encontraron el cuerpo del hombre.

"El hecho no se trata de una situación de enfrentamiento, sino que fue un hecho casual, una discusión del momento que tuvo este desenlace fatal", aseguró Duarte. De esta forma, el caso se investiga como un "conflicto personal".

Por el momento no hay personas detenidas. El caso está en manos de la Fiscalía local, que en conjunto con la Policía viene tomando declaración a testigos.

