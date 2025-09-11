La Justicia imputó a los tres militares por violar a una joven de 19 años en Paso Carrasco; fueron enviados a prisión preventiva

Tres militares fueron imputados por la Justicia por abuso sexual especialmente agravado contra una joven de 19 años en Paso Carrasco y ahora tendrán prisión preventiva por seis meses.
La imputación fue pedida por el fiscal Fernando Valerio, mientras avanza la investigación. En tanto, la defensa de los acusados no se opuso a la formalización ni a prisión preventiva, aunque sí solicitó que fuera de menor extensión.
El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles detrás del Polideportivo Paso Carrasco y los implicados son militares de 19, 23 y 27 años.
Un vecino alertó al 911 tras escuchar gritos de una mujer provenientes de un área arbolada y oscura. Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Republicana encontraron a la víctima pidiendo auxilio junto a los tres hombres.
La joven denunció haber sido abusada sexualmente y fue trasladada a un centro de salud, mientras los militares fueron arrestados.
Además, el Ministerio de Defensa también está colaborando en otra pesquisa adicional de forma paralela.