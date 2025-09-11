Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Sábado:
Mín 
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / ABUSO SEXUAL

La Justicia imputó a los tres militares por violar a una joven de 19 años en Paso Carrasco; fueron enviados a prisión preventiva

El hecho, según la denuncia, ocurrió en la madrugada del miércoles detrás del Polideportivo Paso Carrasco y los implicados son militares de 19, 23 y 27 años

11 de septiembre 2025 - 19:37hs
Militar, Militares, ministerio de defensa
Foto: Leonardo Carreño

Tres militares fueron imputados por la Justicia por abuso sexual especialmente agravado contra una joven de 19 años en Paso Carrasco y ahora tendrán prisión preventiva por seis meses.

La imputación fue pedida por el fiscal Fernando Valerio, mientras avanza la investigación. En tanto, la defensa de los acusados no se opuso a la formalización ni a prisión preventiva, aunque sí solicitó que fuera de menor extensión.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles detrás del Polideportivo Paso Carrasco y los implicados son militares de 19, 23 y 27 años.

Más noticias
SCJ por caso Morosini
MOROSINI

Un video de despedida, un intento de suicidio y violencia psicológica: SCJ analiza informe del juzgado de Mercedes por el caso Morosini

salle junto a diputados blancos y colorados denunciaran ante la justicia la compra de la estancia maria dolores por parte del inc
PARLAMENTO

Salle junto a diputados blancos y colorados denunciarán ante la Justicia la compra de la estancia María Dolores por parte del INC

Un vecino alertó al 911 tras escuchar gritos de una mujer provenientes de un área arbolada y oscura. Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Republicana encontraron a la víctima pidiendo auxilio junto a los tres hombres.

La joven denunció haber sido abusada sexualmente y fue trasladada a un centro de salud, mientras los militares fueron arrestados.

Además, el Ministerio de Defensa también está colaborando en otra pesquisa adicional de forma paralela.

Temas:

Justicia Imputacions Paso Carrasco Militares abuso sexual

Seguí leyendo

Las más leídas

Claudia Fernández
POLIFONÍA

Claudia Fernández contó la difícil situación que vivió a los 17 años en Tailandia y cómo se salvó: "Era una tristeza tan enorme la que sentía"

David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-1 Liverpool: con un golazo de Lucas Hernández en la hora el aurinegro clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus hijos
CRIMEN EN SORIANO

"No me puedo ir de este mundo sin mis hijos": el audio que mandó Andrés Morosini antes de suicidarse y matar a los dos niños

Kevin Almada junto a los cantantes L-Gante y Martín Quiroga
PERFIL

Quién era "El Negro Kevin", el joven talento de la música urbana y las redes sociales asesinado en La Teja

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos