/ Agro / EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Hereford mostró los animales carnudos de la raza que lideró la apertura de los mercados para la carne uruguaya

El jurado y la presidenta de la sociedad de criadores coincidieron al elogiar lo que se vio en la pista del Hereford en la Rural del Prado 2025

11 de septiembre 2025 - 21:15hs
Machos y hembras con mucha carne en la raza que lideró la apertura de los mercados cárnicos para Uruguay.

Fotos: Juan Samuelle

Animales carnudos, con varias virtudes más, pero mucha carne. Eso, coincidieron dos protagonistas en el ruedo de la Expo Rural del Prado, fue lo que caracterizó a la pista de calificaciones de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU). Lo destacó el jurado –Gonzalo Rodríguez Mendaro– y lo enfatizó Lucía Perdomo, presidenta de la gremial de criadores.

El jurado felicitó a la ARU por una exposición con paz y seguridad

Rodríguez Mendaro, mirando a un graderío en el que no cabía un alma más, previo a dar el último de sus veredictos y en medio de una enorme expectativa, se tomó unos minutos para señalar primero el honor que implica haber estado en la emblemática pista del Hereford varios años ejerciendo otras responsabilidades y ahora estar como jurado, agradeció a la SCHU por la distinción, felicitó a sus directivos y funcionarios y a quienes lo respaldaron en la tarea, y felicitó luego, con énfasis, a la Asociación Rural del Uruguay (ARU), organizadora de la exposición agropecuaria que cumple 120 años, “por la paz, la seguridad y el ambiente que hay en el predio, de donde siempre la gente se va con una sonrisa”, y remarcó la importancia de la tarea de las autoridades y funcionarios de la institución.

DSC_0409
Por la gen&eacute;tica en las categor&iacute;as j&oacute;venes y la cantidad de chiquilines, el Hereford tiene buen futuro.

Luego elogió a los expositores, los felicitó, a todos, por las filas sensacionales que pudo armar para las definiciones, en una raza que mostró que sigue siendo “una máquina de producir carne”, preparada para producir “en todos los ambientes”, con “animales muy funcionales, muy carnudos”, para señalar finalmente que el novillo Hereford fue el que lideró en la apertura de los mercados para la carne uruguaya y la raza lidera ahora en la ciencia, con nuevos desafíos relacionados con nuevas exigencias que suceden.

DSC_0365
Los grandes campeones machos en el Hereford fueron coronados por el ministro de Ganader&iacute;a, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Las carnes uruguayas "se hicieron conocidas por el Hereford"

Perdomo, quien asumió la presidencia del Hereford hace apenas un mes, dijo estar emocionada por el nivel de la exposición en general, no solo por lo genético, también por lo mucho que trabajó mucha gente para dos días muy intensos y felicitó al jurado por su labor.

Luego valoró que Rodríguez Mendaro haya premiado con base en destacar la eficiencia en la productividad, a los animales con mucha carne, muy musculosos, pero con fácil desplazamiento, entre otras características propias del Hereford.

También reflexionó sobre que "las carnes uruguayas se hicieron conocidas por el Hereford" y que "en ese camino hay que seguir", para lo cual una realidad muy positiva es lo que se vio en esta jura de la raza en la Rural del Prado: “Una cantidad muy importante de animales pero sobre todo una calidad impresionante”.

DSC_0441

Expo Rural del Prado - veredictos en Hereford

Machos

  • Gran Campeón Polled Hereford y Campeón Supremo de El Paraíso SG y Gilberto Rodríguez de Freitas
  • Reservado Gran Campeón Polled Hereford de J. E. Alfonso e Hijos, Daniel Riva y Bruno Sauco
  • Tercer Mejor Macho Polled Hereford de El Paraíso SG
  • Gran Campeón Hereford de Miguel Martirena Bove
  • Reservado Gran Campeón Hereford de Ninon Rosa Ramírez Mediburu
  • Tercer Mejor Macho Hereford de Walter Carlos Romay Elorza
DSC_0444
El Gran Campe&oacute;n en la variedad mochos.

DSC_0424
El Gran Campe&oacute;n en la variedad de los astados.

Hembras

  • Gran Campeona Polled Hereford y Campeona Suprema de Las Anitas
  • Reservada Gran Campeona Polled Hereford de Sociedad Ganadera San Salvador y Gastambide Norbis Hnos
  • Tercera Mejor Hembra Polled Hereford de El Paraíso SG
  • Gran Campeona Hereford de Walter Carlos Romay Elorza
  • Reservada de Gran Campeona Hereford de Bernardo Nadal Maisterra
  • Tercera Mejor Hembra Hereford de El Ceibal
