El presidente de la Hereford y un mundo sacudido por Trump: "Por suerte Uruguay tiene más de 100 mercados"

Shaw, en la Expo Rural de Melilla , en el stand de la gremial de criadores de una de las principales razas bovinas en el país, añadió a El Observador: "La demanda por carne a nivel mundial es muy importante, va a seguir existiendo, el que la quiera comprar, si tiene que dar el salto arancelario, la va a tener que pagar un poquito más, y si no el proveedor de carne tendrá que irse para otro mercado" .

Eso no es poco relevante, teniendo en cuenta que se trata de un destino clave para varios productos que Uruguay exporta , principalmente la carne vacuna.

Clima y precios juegan a favor

"Por suerte venimos a nivel productivo con un año muy bueno, desde hace unos meses con viento de cola desde el punto de vista del clima, están todos los ganados muy bien, los campos con muy buenas pasturas, instalándose ahora las pasturas de invierno también de muy buena forma, están muy bien los cultivos de verano también", admitió.

Señaló, también, la existencia de "muy buenos valores por los ganados", algo que "hacía un tiempo no teníamos", lo que constituye un respaldo para la gestión del empresario ganadero "porque con esos valores importantes el sector de alguna manera puede minimizar los altos costos que tiene la empresa agropecuaria para funcionar".

"Es importante tener buenos valores en los productos que se venden para poder tener margen", agregó.

Sobre si el escenario internacional tan convulsionado es algo positivo o negativo, puntualizó que no es algo nuevo convivir con situación generadas fuera del territorio nacional y que incidan: "Siempre lo hemos vivido en la ganadería, en el sector agropecuario, porque si no es una situación sanitaria, si no es una burbuja inmobiliaria... algo siempre puede pasar, hoy tenemos estos vaivenes de la situación arancelaria mundial".

Lo que hizo Trump: "Creo que no va a afectar"

Sobre su impacto, expresó: "Creo que no va a afectar, más allá de los desajustes que en el corto plazo puedan darse".

Fue entonces que afirmó: "Por suerte Uruguay tiene más de 100 mercados abiertos, ese es el patrimonio más importante que tenemos, me parece, más allá de los aranceles que pagamos".

Luego explicó: "Fíjate que Estados Unidos hoy es el principal comprador de las carnes uruguayas y pagamos 26% para entrar, en realidad lo paga el importador y en definitiva lo paga el consumidor cuando compra la hamburguesa, por lo tanto pienso que no se va a debilitar la compra de carne por un 10% más".

A la vez, señaló, "seguramente después va a haber posibilidades también de volver a encauzar lo que es la relación comercial, o mejorarla".

Shaw insistió en que "la carne, la proteína animal, sabemos que es escasa a nivel mundial y quienes producen en una región como la nuestra, con la carne que se produce, tenemos sin dudas un muy buen futuro".

Stand de la Hereford en la Expo Rural de Melilla. Hereford Uruguay

La Nacional del Hereford se hará en Rocha

Shaw, sobre la Expo Nacional Hereford, cuya séptima edición se hará el 15, 16 y 17 de mayo en instalaciones de la Sociedad Agropecuaria de Rocha (SAR), destacó que "es un evento muy importante en el calendario anual, que ha ido aglutinando más participantes, más criadores, más visitantes y nos parecía que ameritaba un lanzamiento importante y por lo tanto hacerlo en la Expo Rural de Melilla era ideal".

En la actividad participaron no solo directivos actuales y anteriores de la SCHU, cabañeros y productores, también concurrieron autoridades de la ARU y de la SAR y rematadores, entre otros actores vinculados.

Las exposiciones nacionales del Hereford se han realizado en distintas sedes, de modo de ir instalando ese ámbito de trabajo y camaradería en distintas zonas, teniendo en cuenta el posicionamiento de la raza en todo el territorio uruguayo.

Shaw dijo que se coorganizan con las sociedades anfitrionas y que son exposiciones en las que no solo está el desarrollo trascendente de una jura de machos y hembras, también habrá un importante remate por pantalla con los escritorios que acompañan todo el año a la raza, que son Escritorio Dutra y Zambrano y Cía, más la habitual participación de escritorios locales en calidad de invitados especiales, en este caso el escritorio Birriel Hnos y Asociados y el escritorio Jaso y Jaso.

Otro componente interesante, informó, es el foro programado para el inicio de la exposición, en el que se abordarán temas de interés para el sector agropecuario, con base en expositores que se vienen agendando.