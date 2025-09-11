Un video de despedida, un intento de suicidio y violencia psicológica: SCJ analiza informe del juzgado de Mercedes por el caso Morosini

La Suprema Corte de Justicia ( SCJ ) analiza este jueves en la tarde un informe pedido por su presidente, John Pérez , al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º Turno, sobre las actuaciones realizadas previo a que Andrés Morosini secuestrara a sus hijos, se los llevara al arroyo Don Esteban y se suicidara junto a ellos .

El expediente, al que pudo acceder El Observador, inicia con un acta del 1º de setiembre, cuando Micaela Ramos, pareja de Andrés Morosini por un lapso de 13 años , radicó una denuncia contra este por violencia psicológica.

Según se expone en el documento, además de denunciar la situación de violencia, la mujer expuso que Morosini había intentado suicidarse .

Tras esta situación, el joven le dijo que se sometería a terapia para mejorar, "pero no hubo cambio" .

Finalmente, y previo a decidir radicar el reclamo formal, recibió un video de WhatsApp donde el hombre iba con sus hijos en el auto y les decía que se "despidieran de ella".

Este filme la llevó a tomar la decisión de denunciarlo y solicitar el retiro de su pareja de su casa, ya que "no aguantaba la situación".

A la mujer se le consultó, según el expediente, si deseaba una custodia policial mientras se desarrollaba la investigación, pero esta dijo que no y que "solo desea que se impongan medidas cautelares a su respecto, pero no en relación con sus hijos".

Morosini fue citado por la Justicia para declarar ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género y declaró que su relación con Ramos tuvo "altos y bajos", así como "discusiones como cualquier pareja, pero nada más".

El hombre negó haber ejercido violencia sobre su expareja y que solo tuvieron "discusiones" por cuestiones en las que no estaban "de acuerdo" y que en una de esas ocasiones "estaban los niños".

El joven relató que Ramos le pidió que se fuera y le contestó que lo haría "de a poco" para evitarle sufrimiento a sus hijos. Como no contaba con recursos para alquilar, dijo que se iría a la casa de sus padres, que está a una distancia de unos 80 metros de la casa.

El documento expone también que este daba por terminada la relación con Ramos y que solo "quería estar con sus hijos".

En este contexto, la jueza interviniente dispuso que Morosini tenía prohibición de acercamiento, contacto y comunicación por cualquier medio por el plazo de 180 días y en un radio de 50 metros.

Lo último que expone la carpeta fueron constancia de diversas averiguaciones llevadas adelante para dar con el paradero de Morosini y sus dos hijos, los cuales fueron encontrados el viernes 5 de setiembre en el arroyo Don Esteban.