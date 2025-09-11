"Había que hacer un montón de evaluaciones que no dieron tiempo", dijo el presidente de la SCJ sobre el caso Morosini

El presidente de la Suprema Corte de Justicia ( SCJ ), John Pérez, se refirió al caso Morosini –en el que un hombre de 28 años mató a sus dos hijos y se suicidó tras hundir su auto en el arroyo Don Esteban– dijo que no se le colocó una tobillera al joven porque "no correspondía" y aseguró que "no hubo tiempo" para tomar más medidas.

En primer lugar, Pérez explicó que Morosini no llevaba una tobillera pese a contar con una medida de restricción, ya que "legalmente no correspondía" y porque este vivía a 80 metros.

"No se puede poner una tobillera porque tiene que tener ciertas distancias" , explicó en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

De acuerdo con el presidente de SCJ, por esto se le ofreció "custodia policial" a la madre de los menores, sin embargo, "no la quiso" .

"Dijo expresamente que ella quería una medida respecto del esposo, no de los hijos, porque era un buen padre", afirmó.

Consultado por si, pese a la opinión de la madre, no se pensaba resolver que los niños estaban en riesgo, respondió que eso se iba a deliberar con un "informe del INAU", pero "no dio tiempo", ya que la denuncia de la mujer ocurrió el 1°0 de setiembre y el secuestro se dio tres días después.

"No tenía antecedentes de violencia doméstica. No había ninguna denuncia hasta ese momento. Tenían 13 años que convivían juntos, así que teóricamente ella lo conocía bien. Había que hacer un montón de evaluaciones que no dieron tiempo", sostuvo.

Previo a radicar la denuncia y, según se detalla en el informe del Juzgado Letrado de Mercedes de 4º Turno a cargo de Beatriz Giordano y del que dio cuenta en primera instancia El País, la madre de los niños apuntó que recibió un video de su expareja en donde le decía a sus hijos que se despidieran de ella.

Sobre esta grabación, el presidente de la SCJ dijo que el problema es que ahí "no está diciendo que le va a hacer daño a los niños" y reiteró que "no hubo tiempo" para accionar.

En cuanto al informe de Giordano sobre el caso, explicó que lo analizarán esta tarde y que si existe una "responsabilidad" por parte de la Justicia "tomarán las medidas" correspondientes.

Finalmente, Pérez aseguró que "se actuó de acuerdo a las circunstancias que había" y dijo que prefería no emitir otra opinión sobre el tema para no "prejuzgar sobre el fondo".