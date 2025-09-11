Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Vuelco de auto en puente de Melo: dos jóvenes quedaron atrapados, fueron rescatados y se encuentran graves

El menor de ellos era el conductor y fue rescatado en estado inconsciente; mientras que el acompañante fue trasladado en estado consciente

11 de septiembre 2025 - 16:21hs
Accidente en puente de Melo, Cerro Largo

Accidente en puente de Melo, Cerro Largo

Foto: Jefatura de Policía de Cerro Largo

Dos jóvenes de 23 y 25 años se encuentran en estado grave después de protagonizar un vuelco de auto en un puente en Melo, departamento de Cerro Largo.

El hecho, que involucró a un solo un vehículo, ocurrió en la madrugada del jueves en el puente sobre el arroyo Conventos, que se ubica en el ingreso a la capital departamental, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador.

El menor de los involucrados era el conductor del auto, quien luego de ser rescatado fue trasladado a un centro de salud en estado inconsciente. El mayor fue traslado en estado consciente, informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

Primero llegó la Policía, luego un equipo de Bomberos y una emergencia médica. Las autoridades lograron rescatar a los jóvenes y llevarlos hasta un centro asistencial. La Policía y la Fiscalía investigan las causas del accidente.

