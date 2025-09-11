Vuelco de auto en puente de Melo: dos jóvenes quedaron atrapados, fueron rescatados y se encuentran graves

Accidente en puente de Melo, Cerro Largo Foto: Jefatura de Policía de Cerro Largo

Dos jóvenes de 23 y 25 años se encuentran en estado grave después de protagonizar un vuelco de auto en un puente en Melo, departamento de Cerro Largo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El hecho, que involucró a un solo un vehículo, ocurrió en la madrugada del jueves en el puente sobre el arroyo Conventos, que se ubica en el ingreso a la capital departamental, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador.

El menor de los involucrados era el conductor del auto, quien luego de ser rescatado fue trasladado a un centro de salud en estado inconsciente. El mayor fue traslado en estado consciente, informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

Primero llegó la Policía, luego un equipo de Bomberos y una emergencia médica. Las autoridades lograron rescatar a los jóvenes y llevarlos hasta un centro asistencial. La Policía y la Fiscalía investigan las causas del accidente.