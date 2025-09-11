Fernando Pereira reconoció que el FA incumplió promesa de campaña de "no crear nuevos impuestos" tras IVA a compras en Temu

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , reconoció que la coalición de izquierda incumplió promesa de campaña de "no crear nuevos impuestos" , por la intención del gobierno de gravar con un Impuesto Valor Agregado (IVA) a las compras web que se realizan en China , conocido como "impuesto Temu" .

El Presupuesto expone una modificación y eleva el monto anual total hasta US$ 800. En la exposición de motivos expresa que las compras quedarán sujetas al pago de IVA (22%) sobre el valor de la factura , con una tributación mínima de US$ 20. Además se mantiene el tope de las tres veces por año.

"Dijimos que no íbamos a generar nuevos impuestos, generamos uno que es el de Temu ", dijo Pereira en rueda de prensa este jueves en la Huella de Seregni.

IMPUESTO TEMU Sánchez defendió el Presupuesto y argumentó a favor de los impuestos a Temu: "¿Vamos a comprarle cosas berretas a alguien que no conocemos?"

Sobre el nuevo impuesto aclaró que "lo defienden las cámaras empresariales del comercio, las cámaras pequeñas vinculadas al comercio y los trabajadores del comercio".

"Lo que pasa es que el Partido Nacional parece no escuchar a la sociedad civil. Parece que la única verdad la tienen ellos y resulta que apenas unas semanas atrás, en el programa Séptimo Día de Canal 12, todos defendían que había que tomar alguna decisión que protegiera el comercio local de la política de Temu, que es muy invasiva", cuestionó el dirigente de la izquierda. "Cuando lo propone el Frente Amplio, está mal", agregó.

Además Pereira dijo sobre la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico que "los blancos van a tener que explicar cómo es que prefieren que UPM grave en Finlandia y no en Uruguay". Este impuesto está dirigido a las multinacionales que facturan más de US$ 750 millones anuales.

El presidente del FA retomó las palabras del ministro de Economía, Gabriel Oddone, y dijo que en este caso "no significa ningún aumento fiscal". "Una parte de lo que gravaba en Finlandia, lo van a pagar en Uruguay", dijo Pereira.

Pereira recordó que el FA estableció prioridades en Colonia durante la campaña electoral en la que Yamandú Orsi fue elegido como presidente de la República. "Las vamos a cumplir, están en ejecución el 60 % de las medidas planteadas", sentenció.