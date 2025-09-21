Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DIVISIONAL D

La reacción de Luis Suárez ante un gol de Deportivo LSM mientras hacía un vivo con el influencer argentino Jero Freixas; mirá el video

El goleador uruguayo explotó espontáneamente mientras charlaba con el influencer Jero Freixas

21 de septiembre 2025 - 15:03hs

Deportivo LSM, el club que regentean juntos Luis Suárez y Lionel Messi en la Divisional D, jugaba este sábado su cuarto encuentro, esta vez, como visitante en el Parque Palermo contra Nuevo Casabó, y durante el primer tiempo no pudo cambiar el 0-0. Mientras tanto, el goleador hacía un vivo para AUFTV con el influencer argentino Jero Freixas y reaccionó ante un gol de su equipo.

El primer tiempo fue muy parejo y con pocas acciones de peligro en ambos arcos.

En el complemento, todo cambió y Deportivo LSM goleó 3-0.

La reacción de Luis Suárez

Ya el partido estaba 1-0 para Deportivo LSM merced a un gol convertido por el goleador Martín Parodi a los 51 minutos, a poco de comenzado el segundo tiempo.

Esteban Ostojich y Abel Hernández
NACIONAL

Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros

Peñarol y Cerro Largo juegan por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Mirá por qué Cerro Largo vs Peñarol por el Torneo Clausura se jugará el sábado 27 en el Estadio Centenario y no en Melo, y por qué se cambia la hora

Pero cuando se cumplieron los 71' y Luis Suárez conversaba animadamente con el influencer argentino Jero Freixas en un vivo de AUFTV, llegó el segundo a cargo de Santiago Dupuy.

Allí, Luis Suárez dejó de lado la charla y mientras miraba al mismo tiempo el encuentro, tuvo una reacción obvia.

"¡Goooool! ¡Vamos! ¡Vamos!", gritó, a lo que Jero Freixas comenzó a cantar y el goleador comenzó a reírse junto a él.

Temas:

Luis Suárez Lionel Messi Jero Freixas Deportivo LSM Divisional D

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Ugarte
INGLATERRA

Sigue la bronca de los argentinos campeones del mundo con Manuel Ugarte por el triunfo de Uruguay en La Bombonera: esta vez lo encaró Enzo Fernández

Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Liverpool EN VIVO: gran triunfo del tricolor con goles del Diente López, Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos

Sebastián Eguren
NACIONAL

Sebastián Eguren criticó el arbitraje de Esteban Ostojich a pesar del triunfo de Nacional: "La roja de Rea me pareció muy clara"

Esteban Ostojich 
TORNEO CLAUSURA

El polémico arbitraje de Esteban Ostojich en Nacional vs Liverpool: la amarilla que sacó mal y las rojas que debió haber mostrado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos