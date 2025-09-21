La reacción de Luis Suárez ante un gol de Deportivo LSM mientras hacía un vivo con el influencer argentino Jero Freixas; mirá el video

Deportivo LSM, el club que regentean juntos Luis Suárez y Lionel Messi en la Divisional D, jugaba este sábado su cuarto encuentro, esta vez, como visitante en el Parque Palermo contra Nuevo Casabó, y durante el primer tiempo no pudo cambiar el 0-0. Mientras tanto, el goleador hacía un vivo para AUFTV con el influencer argentino Jero Freixas y reaccionó ante un gol de su equipo.

El primer tiempo fue muy parejo y con pocas acciones de peligro en ambos arcos.

En el complemento, todo cambió y Deportivo LSM goleó 3-0.

Ya el partido estaba 1-0 para Deportivo LSM merced a un gol convertido por el goleador Martín Parodi a los 51 minutos, a poco de comenzado el segundo tiempo.

Pero cuando se cumplieron los 71' y Luis Suárez conversaba animadamente con el influencer argentino Jero Freixas en un vivo de AUFTV, llegó el segundo a cargo de Santiago Dupuy.

Allí, Luis Suárez dejó de lado la charla y mientras miraba al mismo tiempo el encuentro, tuvo una reacción obvia.

"¡Goooool! ¡Vamos! ¡Vamos!", gritó, a lo que Jero Freixas comenzó a cantar y el goleador comenzó a reírse junto a él.