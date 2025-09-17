Dólar
Con un show de Lionel Messi, y sin Luis Suárez, Inter Miami se vengó de Seattle Sounders por la MLS

Inter Miami, sin la presencia de Luis Suárez por suspensión, derrotó 3-1 a Seattle Sounders con Lionel Messi como figura del encuentro

17 de septiembre 2025 - 9:05hs
Lionel Messi
EFE

En un rápido reencuentro tras la volcánica final de la Leagues Cup, el Inter Miami derrotó el martes 3-1 al Seattle Sounders en la liga norteamericana (MLS), con goles de Lionel Messi y Jordi Alba, sin la presencia de Luis Suárez por suspensión justamente ante este equipo en la pasada final.

El lateral español abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecina a Miami) en el minuto 12 tras una asistencia de Messi y después devolvió el favor habilitando al astro argentino para el segundo tanto en el 41.

A los 38 años, Messi suma 20 tantos en 21 jornadas disputadas en esta temporada. El capitán albiceleste se encuentra a sólo un gol del máximo artillero de la MLS, el inglés Sam Surridge (Nashville), que ha disputado nueve partidos más que la exestrella del Barcelona.

El argentino Rodrigo De Paul se anotó también una asistencia el martes con un preciso tiro de esquina que el estadounidense Ian Fray convirtió en el 3-0 en el 52.

Martín Parodi celebra un gol para Deportivo LSM que goleó a Estudiantes del Plata
DIVISIONAL D

Con dos goles de Martín Parodi y con Enrique Etcheverry como figura, Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi volvió a la victoria y goleó 4-0 a Estudiantes del Plata; mirá el video

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

El joven mediocampista mexicano Obed Gómez descontó para Seattle en el 69, en un duelo que no tuvo la tensión de la final de la Leagues Cup vivida sólo 16 días antes.

El equipo de Javier Mascherano, que peleaba entonces por su segundo título de esa competición, sufrió una dura derrota 3-0 tras la cual se armó una trifulca por la que Luis Suárez fue sancionado en ese torneo y en la MLS.

La reacción de Luis Suárez

El triunfo del martes permite que el Inter recobre aire en la MLS tras la paliza 3-0 recibida el sábado ante el Charlotte FC y ascienda tres posiciones en la clasificación.

Miami es ahora quinto de la Conferencia Este con 49 puntos, ocho menos que el líder Philadelphia Union pero con tres partidos todavía pendientes.

"Es una victoria importante y necesaria", subrayó Mascherano. "Era un gran rival que nos sacó la posibilidad de ganar un torneo hace un par de semana. Hicimos el partido que teníamos que jugar".

"No nos gusta vernos en esta posición", recalcó El Jefecito sobre el lugar que ostenta el Inter en la tabla con siete jornadas por jugar antes de los playoffs.

"Nos quedan siete finales y nuestro objetivo es ganar los siete para terminar primeros de la conferencia", remarcó.

Palo de Lionel Messi

Seattle, cuarto del Oeste con 45 puntos, cometió errores graves en la primera mitad que facilitaron el triunfo del Inter, que tenía hasta siete ausencias, incluido el internacional venezolano Telasco Segovia por problemas físicos y el 'Pistolero' Suárez.

El delantero uruguayo cumplió el segundo de los tres partidos de suspensión que recibió de la MLS por escupir a un integrante del Sounders en la final de la Leagues Cup, encuentro que perdió el elenco de Javier Mascherano.

Lionel Messi y De Paul
Lionel Messi y De Paul en el triunfo de Inter Miami

Lionel Messi y De Paul en el triunfo de Inter Miami

Con ambos equipos aún midiéndose sobre el césped, Cristian Roldán se despistó cerca del círculo central y permitió que le arrebatara la pelota el italiano Yannick Bright desatando el contragolpe del Inter.

Messi avanzó con el balón y abrió para la llegada por la banda izquierda de Jordi Alba, que anotó el primer gol de fuerte disparo.

El segundo tanto tuvo los mismos tres protagonistas. Bright volvió a robar un balón y lo cedió para la carrera de Alba, que centró al área para que Messi se estirara y anotara de zurda.

El argentino pudo ampliar su casillero en el minuto 28 cuando recibió un pase aéreo a la espalda de la defensa, dribló a un defensor y remató de forma deliciosa al palo.

Tras el tercer gol local, con un cabezazo de Fray en el área pequeña, el Sounders reaccionó con un disparo al poste de Osaze De Rosario y el tanto de Obed Gómez tras una triangulación del ataque visitante.

En la recta final, Messi desperdició un mano a mano con el arquero Stefan Frei y Mascherano hizo debutar al joven punta argentino Mateo Silvetti, fichado el mes pasado del Newell's Old Boys.

FUENTE: AFP

