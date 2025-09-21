Condenaron a 12 personas que integraban banda extranjera que realizaba préstamos gota a gota

La Policía investigaba a una banda extranjera dedicada a ofrecer préstamos gota a gota y días logró detener a 17 de sus integrantes. En las últimas horas, 12 de ellos fueron condenados .

"Estamos siguiendo los lineamientos de la Policía Nacional en lo que es el combate al crimen organizado, en este caso, el famoso préstamo gota a gota" , dijo en rueda de prensa el Jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, y destacó que la operación fue "muy exitosa" .

El jueves, el Ministerio del Interior informó en un comunicado que la Dirección de Investigaciones de la Regional Norte de la Policía y la Jefatura de Paysandú encabezaron un operativo dedicado a "desarticular una organización extranjera con participación de ciudadanos uruguayos" que realizaba préstamos ilegales en la modalidad gota a gota.

Estos préstamos ofrecen dinero rápido, en el día , pero con retornos constantes y con intereses superiores a las tasas de usura .

Esto hace que los préstamos se vuelvan imposibles de pagar, lo que lleva a que las organizaciones utilicen distintas formas de intimidación y hasta violencia para que se les devuelva el dinero.

En total, la Policía realizó 17 allanamientos en simultáneo, desarrollados en los departamentos de Artigas, Paysandú, Rivera y Lavalleja, y detuvo a 17 personas involucradas en la organización. De estos, 14 son ciudadanos colombianos y tres son uruguayos.

En el operativo, las autoridades también incautaron $ 741.798, cerca de 2.400 reales y US$ 264, junto a varias tarjetas bancarias. También se llevaron 30 celulares, ocho motos, dos televisores y tarjetas publicitarias utilizadas para promocionar los préstamos.