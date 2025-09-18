Dólar
/ Nacional / POLICIAL

Desbarataron a una banda extranjera que realizaba préstamos gota a gota: hay 17 detenidos y se incautaron casi $ 750.000

La Policía realizó 17 allanamientos en simultáneo, desarrollados en cuatro departamentos, para capturar a los implicados

18 de septiembre 2025 - 8:31hs
Algunos de los objetos incautados en los allanamientos

Algunos de los objetos incautados en los allanamientos

Captura de una banda extranjera que realizaba préstamos "gota a gota"

Video: Ministerio del Interior

La Policía desbarató a una banda extranjera dedicada a ofrecer préstamos gota a gota, que ofrecen dinero rápido pero con altos intereses, y detuvo a 17 personas, 14 de nacionalidad colombiana, en allanamientos realizados en cuatro departamentos.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, la Dirección de Investigaciones de la Regional Norte de la Policía y la Jefatura de Paysandú encabezaron un operativo dedicado a "desarticular una organización extranjera con participación de ciudadanos uruguayos" que realizaba préstamos ilegales en la modalidad gota a gota.

Estos préstamos ofrecen dinero rápido, en el día, pero con retornos constantes y con intereses superiores a las tasas de usura. Esto hace que los préstamos se vuelvan imposibles de pagar, lo que lleva a que las organizaciones utilicen distintas formas de intimidación y hasta violencia para que se les devuelva el dinero.

En los pasados días la Policía realizó 17 allanamientos en simultáneo, desarrollados en los departamentos de Artigas, Paysandú, Rivera y Lavalleja, y detuvo a 17 personas involucradas en la organización. De ese total, 14 son ciudadanos colombianos y tres son uruguayos.

En el operativo, las autoridades también incautaron $ 741.798, cerca de 2.400 reales y 264 dólares, junto a varias tarjetas bancarias. También se llevaron 30 celulares, ocho motos, dos televisores y tarjetas publicitarias utilizadas para promocionar los préstamos.

Los 17 detenidos se encuentran a disposición de la fiscal de Rivera María Alejandra Domínguez, a cargo de la investigación.

Prestamos gota a gota policía Colombia Rivera

