Desarticulan la banda narco La Mafia del Río: si líder fue responsable del mayor ingreso de pasta base a Uruguay en 2008

Tras meses de investigación, la Policía logró desarticular parte de la banda de delincuentes conocida como la Mafia del río, una red criminal que tenía una base familiar y varios años de trayectoria en Paysandú.

De hecho, según el comunicado de las autoridades, lograron dar con el actual líder de la organización a quien la Justicia envió a prisión domiciliaria como medida cautelar. El operativo se llamó Shadow II y buscó atacar al crimen organizado que opera desde hace varios años en el departamento.

La Fiscalía de 1° Turno de Paysandú ordenó 11 allanamientos , tanto en la ciudad sanducera como en Montevideo y Tacuarembó. Al mismo tiempo, se libraron ocho órdenes de detenciones.

Los elementos incautados son variados, como por ejemplo más de 100 municiones, armas de fuego, dinero en efectivo, celulares y mercadería que había ingresado de contrabando a Uruguay.

Los delincuentes tenían sistema de videovigilancia, equipos de comunicación y una camioneta de alta gama. Un hombre fue condenado a 10 meses de prisión, que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba por un delito continuado de contrabando.

Por el mismo delito y con igual pena, se condenó a otras tres personas que eran quienes se encargaban de ingresar productos de contrabando, sobre todo, desde Argentina.

La banda delictiva, según informó El Telégrafo, opera en Paysandú desde hace más de 20 años. En sus inicios fue integrada por tres hombres, dos de ellos asesinados en 2006 y 2019 a balazos, mientras que el tercero se encuentra en prisión domiciliaria tras ser detenido en el marco del operativo.

El actual líder, de 64 años, tiene un amplio historial delictivo que va desde contrabando, narcotráfico y lavado de activos. El último antecedente fue en 2004, cuando fue interceptado en Montevideo por ingresar desde Argentina material de contrabando a través del Río Uruguay.

En esa ocasión se incautaron una lancha, cuchillos, celulares y dos loros que pretendían ingresar de manera ilegal. En 2008 fue acusado de utilizar embarcaciones ligeras para pasar drogas y mercaderías entre Salto y Paysandú.

En ese entonces, la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas lo había señalado como el principal líder de la organización que más ingresaba a Uruguay pasta base.

En ese momento, las autoridades señalaron que el hombre tenía propiedades en Young, Paysandú, Salto y Punta del Este. También se lo apuntaba por ofrecer rutas e infraestructura a otros delincuentes que querían instalar negocios ilegales en Uruguay.