El uruguayo Agustín Álvarez Martínez, también conocido como el Canario Álvarez, anotó su segundo gol en su nuevo club, Monza, de la Serie B italiana, este sábado jugando como locales contra Sampdoria, su exequipo, al que le ganaron 1-0 con su tanto por la cuarta fecha del segundo certamen en importancia de dicho país.
Mirá el nuevo gol del Canario Álvarez Martínez en Italia, que le convirtió a su exequipo, Sampdoria, para seguir trepando en la tabla
El uruguayo tiene un muy buen promedio de tantos, si se tiene en cuenta los pocos minutos que ha jugado hasta ahora