El Observador / Fútbol Internacional / ITALIA

Mirá el nuevo gol del Canario Álvarez Martínez en Italia, que le convirtió a su exequipo, Sampdoria, para seguir trepando en la tabla

El uruguayo tiene un muy buen promedio de tantos, si se tiene en cuenta los pocos minutos que ha jugado hasta ahora

21 de septiembre 2025 - 17:08hs

El uruguayo Agustín Álvarez Martínez, también conocido como el Canario Álvarez, anotó su segundo gol en su nuevo club, Monza, de la Serie B italiana, este sábado jugando como locales contra Sampdoria, su exequipo, al que le ganaron 1-0 con su tanto por la cuarta fecha del segundo certamen en importancia de dicho país.

El futbolista uruguayo no viene siendo titular aún, pero sin embargo, tiene un muy buen promedio goleador.

Un gol sin festejo

Si bien cuando terminó el partido se tomó una selfie para el club Monza con su hinchada atrás, en el encuentro, el Canario Álvarez Martínez, cuando anotó, no celebró su tanto.

Peñarol vs Juventud EN VIVO: el aurinegro tiene un hombre de más, no juega bien, y solo iguala al término del primer tiempo por el Torneo Clausura

Es que recordó su pasado en Sampdoria, el club al que le ganaron con su gol, por lo que levantó las manos pidiendo disculpas a sus hinchas.

Se trató del segundo partido consecutivo del Canario Álvarez anotando en la Serie B de Italia.

De esas manera, lleva dos goles en 125 minutos esta temporada.

Canario Álvarez Martínez Italia Monza

