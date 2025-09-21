Mirá el nuevo gol del Canario Álvarez Martínez en Italia, que le convirtió a su exequipo, Sampdoria, para seguir trepando en la tabla

El uruguayo Agustín Álvarez Martínez, también conocido como el Canario Álvarez , anotó su segundo gol en su nuevo club, Monza, de la Serie B italiana, este sábado jugando como locales contra Sampdoria, su exequipo, al que le ganaron 1-0 con su tanto por la cuarta fecha del segundo certamen en importancia de dicho país.

El futbolista uruguayo no viene siendo titular aún, pero sin embargo, tiene un muy buen promedio goleador.

Si bien cuando terminó el partido se tomó una selfie para el club Monza con su hinchada atrás, en el encuentro, el Canario Álvarez Martínez, cuando anotó, no celebró su tanto.

Es que recordó su pasado en Sampdoria, el club al que le ganaron con su gol, por lo que levantó las manos pidiendo disculpas a sus hinchas.

Se trató del segundo partido consecutivo del Canario Álvarez anotando en la Serie B de Italia.

De esas manera, lleva dos goles en 125 minutos esta temporada.