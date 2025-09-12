Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ITALIA

El Canario Álvarez la luchó hasta el final, y anotó su primer gol en su nuevo club, Monza de Italia; mirá el video

El exdelantero de Peñarol se estrenó en las redes para su flamante institución, Monza de Italia

12 de septiembre 2025 - 18:43hs
El Canario Álvarez Martínez fue presentado en su nuevo club en el fútbol italiano: Monza

El Canario Álvarez Martínez fue presentado en su nuevo club en el fútbol italiano: Monza

El delantero uruguayo Agustín Álvarez Martínez, también conocido como el Canario Álvarez Martínez, anotó su primer gol en su nuevo club, Monza, de la Serie B italiana, este viernes en su visita a Avellino por la tercera fecha del segundo certamen en importancia de dicho país.

El primer gol del Canario Álvarez en Monza

Agustín Álvarez Martínez ingresó a los 66 minutos por su compañero Gianluca Caprari.

Cuando entró, ya perdían 1-0, aunque luego llegó el segundo de Avellino que era el local, cuando a los 86' anotó Raffaele Russo.

Darwin Núñez festejando uno de sus goles para Al-Hilal
ARABIA SAUDITA

El jugador campeón con Luis Suárez en Atlético de Madrid, que quedó fuera del club Al-Hilal por la llegada de Darwin Núñez

Pablo Peirano en Nacional
NACIONAL

El importante regreso que tendrá Pablo Peirano en el equipo de Nacional en un partido crucial ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

El encuentro se terminaba y llegó un centro desde la derecha, para que Agustín Álvarez Martínez no diera por perdida la pelota.

Así, la luchó hasta el final, y a los 90+2', convirtió el descuento, aunque no alcanzó y perdieron 2-1.

Aquí se puede ver el gol del Canario Álvarez:

Embed
Temas:

Canario Álvarez Martínez Peñarol Monza

Seguí leyendo

Las más leídas

Flavio Perchman sobre la continuidad de Pablo Peirano en Nacional: No vamos a morir con los ojos abiertos, pero vamos a esperar
NACIONAL

Flavio Perchman sobre la continuidad de Pablo Peirano en Nacional: "No vamos a morir con los ojos abiertos, pero vamos a esperar"

Pablo Peirano
NACIONAL

Pablo Peirano tras el fracaso de Nacional en la Copa AUF Uruguay y su situación al frente del club: "No me replanteo nada"

El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza
NACIONAL

Silbidos y cánticos: la fuerte reacción de los hinchas de Nacional que volvieron al Gran Parque Central tras el batacazo de Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay

Exequiel Mereles y Diego Villalba
COPA AUF URUGUAY

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay: Peñarol sigue, Nacional quedó eliminado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos