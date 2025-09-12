El Canario Álvarez la luchó hasta el final, y anotó su primer gol en su nuevo club, Monza de Italia; mirá el video

El Canario Álvarez Martínez fue presentado en su nuevo club en el fútbol italiano: Monza

El delantero uruguayo Agustín Álvarez Martínez, también conocido como el Canario Álvarez Martínez , anotó su primer gol en su nuevo club, Monza, de la Serie B italiana, este viernes en su visita a Avellino por la tercera fecha del segundo certamen en importancia de dicho país.

El exfutbolista de Peñarol firmó contrato hace dos semanas con esta institución, luego de haber jugado cedido en Elche de España la temporada pasada, proveniente de Sassuolo de Italia.

Agustín Álvarez Martínez ingresó a los 66 minutos por su compañero Gianluca Caprari.

Cuando entró, ya perdían 1-0, aunque luego llegó el segundo de Avellino que era el local, cuando a los 86' anotó Raffaele Russo.

El encuentro se terminaba y llegó un centro desde la derecha, para que Agustín Álvarez Martínez no diera por perdida la pelota.

Así, la luchó hasta el final, y a los 90+2', convirtió el descuento, aunque no alcanzó y perdieron 2-1.

Aquí se puede ver el gol del Canario Álvarez: