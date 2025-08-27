El ex Peñarol Agustín Álvarez Martínez fue presentado en su nuevo club, Monza de Italia, donde tendrá un importante objetivo

El Canario Álvarez Martínez fue presentado en su nuevo club en el fútbol italiano: Monza

El ex Peñarol y uno de los delanteros de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Agustín Álvarez Martínez , fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Monza de Italia , club que milita en la Segunda división del “calcio”.

“Agustín Álvarez es nuevo jugador del Monza”, anunció el club, que indicó que “el delantero uruguayo llega procedente del Sassuolo cedido hasta el 30 de junio de 2026, con opción de compra definitiva”.

Monza repasó la carrera del jugador nacido en San Bautista el 19 de mayo de 2001, que creció en Peñarol, donde debutó profesionalmente en setiembre de 2020.

“Con el club montevideano fue figura clave en la conquista del Campeonato Uruguayo en 2021, año en el que además terminó como máximo goleador de la Copa Sudamericana con 10 goles, y conquistó la Supercopa nacional en enero de 2022. Después de hacer 91 apariciones en total y marcar 34 goles para Peñarol, fue comprado por Sassuolo en el verano de 2022”.

Con respecto a su carrera en Sassuolo, destacaron que jugó en la Serie A con 23 partidos y anotando 1 gol en su primer campeonato italiano.

En enero de 2024 fue cedido a la Sampdoria, donde disputó 14 partidos en la Serie B.

Quieren que repita el ascenso

En Monza confían que el Canario Álvarez Martínez pueda repetir lo que logró en Elche la pasada temporada, logrando el ascenso de Segunda a LaLiga.

“Tras dos años en Italia, en el verano de 2024 fichó cedido por el Elche de España y fue pieza clave en el ascenso del club a La Liga con 37 partidos y 8 goles en Liga. Una temporada brillante, en la que se ganó el regreso a la selección absoluta de Uruguay, con la que suma 5 partidos y 1 gol en total”, destacaron.

“Tras su experiencia ganadora en España, Álvarez regresa ahora a Italia para un nuevo y ambicioso reto en rojo y blanco”, destacó Monza, dándole la bienvenida.