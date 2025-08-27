Peñarol le extendió el contrato a Ignacio Sosa por tres años con aumento salarial, pero su representante dijo que el futbolista "está de rehén, preocupado" y que "ya firmó la oferta de Red Bull Bragantino"

El consejo directivo de Peñarol tomó una importante decisión en la sesión de este martes a la noche y decidió aprobar la renovación del contrato del volante Ignacio Sosa -quien terminaba su vínculo a fin de año- por tres años, con un aumento salarial y una cláusula de salida, que regirá desde enero de 2026, de US$ 3 millones. No obstante, su representante, Hugo Sierra, sostuvo este miércoles a la mañana que el futbolista "está preocupado" y que "ya firmó la oferta" que había recibido en estos días de Red Bull Bragantino de Brasil.

Al llegar a los aurinegros, Nacho Sosa, campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en Argentina 2023, debió adaptarse al puesto y le costó.

Sin embargo, de mitad del año pasado en adelante, se ha transformado en una pieza fundamental para el andamiaje del equipo de Diego Aguirre.

Peñarol tomó la importante definición de extenderle el contrato por tres temporadas, teniendo en cuenta que su vínculo terminaba en diciembre y que se podía ir libre del club.

NACIONAL Alejandro Balbi recordó los instantes tras la caída de Juan Izquierdo en San Pablo, contó cómo influyó su muerte en el plantel de Nacional y entiende que Conmebol "puede hacer más" por su familia

FÚTBOL INTERNACIONAL Inter Miami con Lionel Messi en duda: su presencia se definirá este miércoles previo a la semifinal de Leagues Cup ante Orlando City

Según informó una fuente del club a Referí, la votación en el seno del consejo directivo aurinegro estuvo dividida.

Los cinco consejeros del oficialismo, más Fernando Jacobo, votaron a favor, mientras que los restantes cinco, Evaristo González, Guillermo Varela, Santiago Sánchez (los tres representados por suplentes) y Rodolfo Catino, lo hicieron por la negativa. Edgardo Novick no concurrió y no tuvo suplente.

A Peñarol le pertenece el 80% de la ficha del futbolista.

Más allá de todo esto, ya se había informado que hubo una oferta de Red Bull Bragantino de Brasil, de los uruguayos Guzmán Rodríguez, Ignacio Laquintana y Thiago Borbas, para contratarlo ahora. El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, dijo el domingo pasado en el Polideportivo de canal 12, que en este momento "Nacho Sosa no se va. Queremos ser campeones uruguayos y que siga con nosotros".

20250824 Ignacio Sosa Peñarol River Plate Torneo Clausura 2025 Foto Inés Guimaraens (7) Ignacio Sosa Foto: Inés Guimaraens

Pero este miércoles y luego de lo votado por Peñarol de extender el contrato del futbolista por tres años, Hugo Sierra, su representante, habló llevando la contraria.

"Hay que hacer matices con el contrato. Cuando empezamos las conversaciones con el presidente, le dejé claro: ‘Es Peñarol y tenemos buena relación, sino ni te renovaba’. Son reglas del juego", sostuvo en El Espectador Deportes.

Y añadió: "Yo habiendo sido deportista y que me gustaba que respetaran mis decisiones, siempre pregunto y después aconsejo. Él (Ignacio Sosa) está interesado y ya firmó la oferta que le mandó Red Bull".

Según expresó. "siempre tratamos de no quedar mal con Peñarol y damos por válido ese contrato con la cláusula de salida".

Y prosiguió: "Si Peñarol pasaba en Avellaneda (contra Racing por la Copa Libertadores), no nos íbamos a ir a ningún lado, por ningún dinero. Pero ahora las condiciones cambian".

También se refirió a lo que dijo Ignacio Ruglio acerca de que Ignacio Sosa no saldrá del club hasta diciembre.

20250809 Ignacio Sosa y Rómulo Otero Peñarol Nacional Torneo Clasura 2025 Foto Leonardo Carreño (10) Ignacio Sosa y Rómulo Otero Foto: Leonardo Carreño

"El reglamento FIFA es claro: los períodos elegibles para que los jugadores puedan ejecutar sus cláusulas son de julio a setiembre y de diciembre a enero", expresó Sierra. Y dijo: "En Red Bull Bragantino lo necesitan ahora. Perdieron seis partidos seguidos y lo quieren ya".

Como informó este martes Referí, Red Bull Bragantino le ofreció al jugador un contrato por cinco temporadas y mejores condiciones contractuales a las que tiene actualmente en Peñarol.

Sierra sostuvo que "Hasta hoy (miércoles) a la noche está vigente la oferta. Llamaré al club a ver si puede haber una posibilidad de negociación. Intentaré convencer al presidente del club comprador para aumentar un poquito", indicó el representante de Nacho Sosa.

Asimismo, informó sobre cómo ha visto al jugador últimamente. "En los últimos tres días lo he notado bajo. Psicológica y anímicamente está mal porque estas situaciones generan mucho estrés. Está contento con la oferta porque es importante, pero preocupado porque no mecemos estar en esta situación, de rehenes".