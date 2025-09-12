La petaca en el Gran Parque Central, tras la vuelta de los hinchas de Nacional luego de la sanción de cuatro partidos a puertas cerradas por incidentes

Joaquín Silva, golero de Plaza Colonia, le entrega la petaca a Santiago Motta

A pesar de la sanción de cuatro partidos a puertas cerradas para los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central , por los graves incidentes en la final del Torneo Intermedio, este jueves, en la vuelta del público, un proyectil cayó en el campo de juego del escenario tricolor .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Así se pudo ver al minuto 77 del encuentro entre los tricolores y Plaza Colonia, por Copa AUF Uruguay, cuando el golero visitante, Joaquín Silva, le alcanzó una petaca de vidrio al juez del partido Santiago Motta . La situación también se pudo ver por la trasmisión de TV.

En ese momento el partido estaba 1-1. Nicolás López había anotado a los 61 minutos y Plaza lo había igualado a los 75’ por intermedio de Álvaro López.

NACIONAL Silbidos y cánticos: la fuerte reacción de los hinchas de Nacional que volvieron al Gran Parque Central tras el batacazo de Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay

NACIONAL Pablo Peirano tras el fracaso de Nacional en la Copa AUF Uruguay y su situación al frente del club: "No me replanteo nada"

Luego, Hebert Vergara, cuando faltaban apenas cinco para que el árbitro marcara el final del encuentro, puso el 2-1 que selló el marcador y dejó a los albos afuera de la Copa AUF Uruguay.

La petaca de vidrio cayó en momentos en que el golero de Plaza defendía el arco que daba de espaldas a la hinchada tricolor en la Abdón Porte.

Por ese episodio, los tricolores quedan expuestos a un nuevo castigo en los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La bronca de los hinchas de Nacional

Los hinchas de Nacional que agotaron las entradas del Gran Parque Central en el regreso a su estadio luego de la sanción de partidos a puertas cerradas por los incidentes del Torneo Intermedio, se fueron mascando bronca tras la dura derrota que sufrió el equipo ante Plaza Colonia por 2-1 que lo dejó afuera de la Copa AUF Uruguay 2025.

El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza VTV Plus

Los tricolores, que habían abierto el marcador con gol de Nicolás López a los 61 minutos, sufrieron luego una remontada con anotaciones de Álvaro López a los 75 minutos y de Hebert Vergara cuando faltaban apenas cinco para que el árbitro marcara el final del encuentro.

Tras el final del partido y consumada la eliminación, hinchas albos largaron la rabia contra el equipo de Pablo Peirano y sus jugadores.

Luego del pitido, una fuerte silbatina bajó desde las repletas tribunas tricolores.

Festejo de Plaza Colonia y bronca de jugadores de Nacional Festejo de Plaza Colonia y bronca de jugadores de Nacional Foto Dante Fernández / FocoUy

Además, luego los hinchas cantaron: “Ay, ay, ay, ay, están jugando en Nacional”, en un reclamo directo a los jugadores, quienes se fueron del campo de juego bajo silbidos y gestos de reprobación de los parciales.

Con su victoria, Plaza Colonia avanzó a la fase de los ocho mejores, instancia en la que se enfrentará con Albion, uno de los equipos de la Segunda División Profesional.