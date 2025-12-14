Washington Aguerre fue descollante figura en la final de ida de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional: mirá todas sus atajadas

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín (DIM) no se hicieron daño el sábado e igualaron 0-0 en el partido de ida de la final de la Copa Colombia, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La enorme figura del partido fue el golero Washington Aguerre .

Los anfitriones fueron superiores en el segundo tiempo y no lograron concretar sus mejores oportunidades de gol, mientras que los visitantes solo encontraron destellos de su mejor fútbol en algunos momentos del juego y definirán el título ante su público el miércoles.

Los primeros minutos tuvieron poco ritmo de juego y estuvieron marcados por el juego fuerte, tanto así que en seis minutos ya el árbitro había amonestado a dos jugadores, uno de cada equipo.

La primera oportunidad llegó en una gran jugada colectiva del Medellín, en la que el delantero Brayan León sacó un remate que pasó muy cerca del palo izquierdo de la portería del veterano David Ospina.

COLOMBIA Washington Aguerre se fue a las piñas con un rival luego de perder el clásico de Medellín: mirá el video

COLOMBIA La lesión de Washington Aguerre en Independiente Medellín, que lo obligó a dejar la cancha en el comienzo de los cuadrangulares finales en Colombia; mirá el video

La segunda del DIM llegó al minuto 23 con un remate del lateral Juan Arizala, que despejó Ospina con un manotazo.

Sin embargo, la más clara de la etapa inicial la tuvo Atlético Nacional con Andrés Román al rematar una doble pared con Alfredo Morelos en la que quedó mano a mano con el golero Washington Aguerre y balón salió desviado.

Para el segundo tiempo, los Verdolagas salieron con todo y casi abren el marcador tras el saque en una jugada en la que el extremo Andrés Sarmiento entró en el área y sacó un remate que despejó con la mano derecha Washington Aguerre, distinguido por los medios de Colombia como la mejor figura del partido.

El equipo dirigido por Diego Arias siguió atacando y tuvo otra oportunidad de anotar al minuto 63 en un tiro libre lanzado por Edwin Cardona y atajado con una estirada notable del portero del DIM, que a esas alturas del partido ya era la figura.

Con el paso de los minutos el Medellín volvió a equilibrar el partido, pero no pudo ser profundo, pese a que el ingreso del creativo Jarlan Barrera le dio mayor fluidez a sus posesiones.

Al final, ninguno de los dos equipos logró hacer daño en la portería rival y todo se definirá el próximo miércoles en el partido de vuelta, que se disputará también en el estadio Atanasio Girardot.

Washington Aguerre reconoció que hizo su mejor partido en Colombia "y justo en el clásico"

"Muy contento de poder ayudar al equipo, fue un clásico duro. Ellos tuvieron un poco más de oportunidades en el segundo tiempo, pero así se juegan los clásicos, si no se gana, no se puede perder, hicimos un gran trabajo y ahora nos queda uno más para definir el torneo", declaró Aguerre entrevistado a nivel de campo por WinSports.

Consultado si este fue su mejor partido en el DIM respondió: "La verdad que sí y justo en el clásico, es hermoso ayudar al equipo, contento en lo personal y por el esfuerzo del equipo que fue impresionante"

"La más difícil fue la de (Edwin) Cardona porque estaba tapado, es un jugador de mucha calidad, eligió bien el palo, esperé hasta último momento y pude ayudar al equipo", agregó.

"Tengo una contractura en el sóleo, pero bien, ahora a recuperar", confesó el golero.

La prensa de Colombia rendida a los pies de Washington Aguerre

"Fue el mejor partido de Aguerre en Colombia, justo cuando en el club se debate si comprarlo o no comprarlo", dijeron en DSports.

En WinSports hicieron un compacto de cuatro minutos para analizar la espectacular actuación del ex Peñarol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WinSportsTV/status/2000230214173937695&partner=&hide_thread=false ¡Le pusimos la lupa a las atajadas de Washington Aguerre contra Atlético Nacional!#DespiertaWIN pic.twitter.com/OVdNNfh8x1 — Win Sports (@WinSportsTV) December 14, 2025

Aguerre tuvo una temporada irregular según medios colombianos. A mitad de año su equipo perdió la final del Torneo Apertura contra Santa Fe, dirigido por Jorge Bava, y ahora busca cerrar el año con el título de la Copa Colombia.