Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 15 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 15 de diciembre una jornada marcada por la inestabilidad en gran parte del país, con cielo nuboso, precipitaciones y tormentas, además de rachas de viento moderadas a fuertes, especialmente en zonas costeras.
Montevideo y Área Metropolitana
La temperatura mínima prevista es de 17 °C y la máxima de 26 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento soplará del sector sur, con velocidades de 10 a 30 km/h.
En la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. El viento rotará del sudoeste al sudeste, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de entre 50 y 60 km/h durante la noche.
Este
Para la región este, Inumet pronostica una mínima de 13 °C y una máxima de 26 °C.
En la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sudoeste y sur, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y períodos de viento variable.
Hacia la tarde y la noche continuará cubierto a nuboso, con precipitaciones y probables tormentas, persistiendo las neblinas. El viento será del sudoeste, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.
Oeste
En el oeste del país, las temperaturas oscilarán entre 15 °C de mínima y 28 °C de máxima.
Durante la mañana se prevé cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. El viento soplará del sector sur, con velocidades de 10 a 30 km/h.
Por la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. El viento será del sector sur, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras durante la noche.
Norte
En la región norte, Inumet anuncia una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C.
La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. El viento será del sector sur, con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.
En la tarde y noche se mantendrá cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejorando hacia el final del día. También se prevén neblinas. El viento rotará del sector sur al oeste, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.