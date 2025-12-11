Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 11 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este jueves 11 de diciembre, jornada en la que condiciones variables en todo el territorio nacional, con presencia de tormentas, lluvias y mejoras temporarias , además de algunas áreas de nieblas y neblinas .

La jornada comenzará con cielos algo nubosos y nubosos , con nieblas y neblinas en la mañana, anunciaron. Las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y los 28 °C .

A medida que avance la tarde y noche, esperan un cielo mayormente cubierto, con precipitaciones y tormentas . Prevén también mejoras temporarias en el correr de la jornada.

Los vientos serán variables durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, rotando al sector oeste hacia la tarde, cuando esperan rachas fuertes asociadas a tormentas .

Este

En la región este, pronosticaron para la mañana índica cielos nubosos, con períodos de algo nuboso y la presencia de nieblas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 28 °C.

Las condiciones empeorarán hacia la tarde/noche con cielos cubiertos y tormentas, acompañadas de precipitaciones. Las ráfagas de viento del sector sur y suroeste serán moderadas, no descartan rachas más fuertes asociadas a las tormentas.

Suroeste

Para el suroeste esperan un día con cielos nubosos y cubiertos durante todo el día. En la mañana, prevén lluvias y tormentas aisladas, mientras que hacía la tarde/noche la situación se intensificará, con fuertes precipitaciones y tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 33 °C, registrándose ráfagas de hasta 60 km/h en zonas de tormentas.

Norte

En el noreste, anunciaron que la jornada comenzará algo nuboso con nieblas y neblinas, alcanzando temperaturas entre los 12 °C y 30 °C. Hacia la tarde, se espera la llegada de cielos nubosos y lluvias con tormentas, acompañadas de algunas mejorías temporarias.

Las ráfagas de viento del sector oeste serán intensas en algunos momentos, alcanzando los 40 km/h, según Inumet.

Por su parte, para el noroeste pronosticaron una mañana algo nubosa, con nieblas en algunas zonas, y temperaturas que irán de los 16 °C a los 30 °C.

Las lluvias y tormentas se intensificarán hacia la tarde, con mejoras parciales por momentos. Las rachas de viento alcanzarán los 40 km/h, principalmente asociadas a las tormentas.