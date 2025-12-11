Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 11 de diciembre

Para Montevideo la jornada comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas en la mañana

11 de diciembre 2025 - 8:19hs
Inumet pronosticó una jornada inestable en Uruguay

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 11 de diciembre, jornada en la que condiciones variables en todo el territorio nacional, con presencia de tormentas, lluvias y mejoras temporarias, además de algunas áreas de nieblas y neblinas.

Montevideo y Área Metropolitana

La jornada comenzará con cielos algo nubosos y nubosos, con nieblas y neblinas en la mañana, anunciaron. Las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y los 28 °C.

A medida que avance la tarde y noche, esperan un cielo mayormente cubierto, con precipitaciones y tormentas. Prevén también mejoras temporarias en el correr de la jornada.

Los vientos serán variables durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, rotando al sector oeste hacia la tarde, cuando esperan rachas fuertes asociadas a tormentas.

Este

En la región este, pronosticaron para la mañana índica cielos nubosos, con períodos de algo nuboso y la presencia de nieblas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 28 °C.

Las condiciones empeorarán hacia la tarde/noche con cielos cubiertos y tormentas, acompañadas de precipitaciones. Las ráfagas de viento del sector sur y suroeste serán moderadas, no descartan rachas más fuertes asociadas a las tormentas.

Suroeste

Para el suroeste esperan un día con cielos nubosos y cubiertos durante todo el día. En la mañana, prevén lluvias y tormentas aisladas, mientras que hacía la tarde/noche la situación se intensificará, con fuertes precipitaciones y tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 33 °C, registrándose ráfagas de hasta 60 km/h en zonas de tormentas.

Norte

En el noreste, anunciaron que la jornada comenzará algo nuboso con nieblas y neblinas, alcanzando temperaturas entre los 12 °C y 30 °C. Hacia la tarde, se espera la llegada de cielos nubosos y lluvias con tormentas, acompañadas de algunas mejorías temporarias.

Las ráfagas de viento del sector oeste serán intensas en algunos momentos, alcanzando los 40 km/h, según Inumet.

Por su parte, para el noroeste pronosticaron una mañana algo nubosa, con nieblas en algunas zonas, y temperaturas que irán de los 16 °C a los 30 °C.

Las lluvias y tormentas se intensificarán hacia la tarde, con mejoras parciales por momentos. Las rachas de viento alcanzarán los 40 km/h, principalmente asociadas a las tormentas.

