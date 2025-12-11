Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes": mirá las localidades afectadas

El instituto advirtió por lluvias y tormentas en todo el país Inés Guimaraens

Este jueves el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que afectan a cuatro departamentos del país.

La advertencia meteorológica, que fue emitida a las 06:15 de este jueves, será actualizada a las 08:15 o "ante cambios significativos".

Según explica el organismo oficial del tiempo en su página web, la alerta responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas: Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas. Flores: Andresito. Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Young. Soriano: todo el departamento. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1999045890993000539&partner=&hide_thread=false Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes

