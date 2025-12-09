Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 9 de diciembre

Se espera que las lluvias sean probables tanto en la mañana como en la tarde/noche, según Inumet

9 de diciembre 2025 - 6:56hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este martes 9 de diciembre, alertando sobre un día nuboso y cubierto en gran parte del país, con probabilidades de precipitaciones y vientos fuertes en varias zonas.

Pronóstico para Montevideo y Área Metropolitana

La capital y su área metropolitana tendrán una jornada nubosa durante todo el día. Se espera que las lluvias sean probables tanto en la mañana como en la tarde/noche, con vientos provenientes del sector este a 20-40 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y los 22°C por la tarde.

Pronóstico para el Este

En el Este del país, el día será similar con cielos cubiertos y lluvias durante todo el día. Las temperaturas rondarán los 19°C en la mañana y los 22°C por la tarde. Los vientos se mantendrán del sureste y este a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas costeras, lo que incrementará la sensación de frío.

Pronóstico para el Oeste

El pronóstico para la zona Oeste también señala cielos cubiertos y precipitaciones a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán entre los 18°C por la mañana y los 22°C por la tarde. Los vientos serán más moderados, provenientes del sureste a 10-30 km/h por la mañana, aumentando a 20-40 km/h durante la tarde/noche. Se esperan algunas neblinas por la tarde.

Pronóstico para el Norte

El norte del país será el área más afectada por las lluvias y tormentas. Se espera que las precipitaciones comiencen por la mañana y continúen durante la tarde y noche, con tormentas probables. Las temperaturas se moverán entre los 18°C en la mañana y los 26°C en la tarde. Los vientos, provenientes del este y sureste, alcanzarán entre 20-40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

