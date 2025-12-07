Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 7 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este domingo 7 de diciembre una jornada con un cielo nuboso y con posibilidades de precipitaciones en algunas regiones del país. Se prevé que los vientos puedan alcanzar rachas de 60 km/h en la tarde.

En la capital, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto . Para la tarde noche se espera que el cielo continúe de la misma manera.

Las rachas de viento se ubicarán en los 40 km/h y las temperaturas en esta zona irán desde los 19 °C a los 26 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa , con períodos de cubierto y con probables precipitaciones. Para la tarde noche continuará nuboso, pero bajarán las probabilidades de lluvia.

Los vientos alcanzarán los 40 km/h, mientras que las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 30 °C.

Suroeste

Sobre el suroeste, la mañana estará nubosa y con periodos de cubierto. Para la tarde noche continuará nuboso y aumentará la intensidad de los vientos: se espera que las ráfagas más importantes alcancen los 60 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 31 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y neblinas. Los vientos alcanzarán los 40 km/h. Más tarde, continuará nuboso.

Las rachas máximas de vientos serán de hasta 50 km/h, mientras que las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 30 °C.

Noreste

Para la mañana, se esperan cielos nubosos y con neblinas. La tarde noche estará nubosa y con probable formación de tormentas aisladas.

Habrá altas temperaturas durante la jornada. Los vientos máximos se ubicarán en 60 kilómetros km/h y las temperaturas rondarán los 18 °C y los 34 °C.

Noroeste

Durante la mañana los cielos estarán algo nuboso, con periodos de claro. Rumbo a la tarde se espera la formación de tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán los 60 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y los 36 °C.