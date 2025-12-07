Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 7 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 7 de diciembre una jornada con un cielo nuboso y con posibilidades de precipitaciones en algunas regiones del país. Se prevé que los vientos puedan alcanzar rachas de 60 km/h en la tarde.
Montevideo y área metropolitana
En la capital, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto. Para la tarde noche se espera que el cielo continúe de la misma manera.
Las rachas de viento se ubicarán en los 40 km/h y las temperaturas en esta zona irán desde los 19 °C a los 26 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto y con probables precipitaciones. Para la tarde noche continuará nuboso, pero bajarán las probabilidades de lluvia.
Los vientos alcanzarán los 40 km/h, mientras que las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 30 °C.
Suroeste
Sobre el suroeste, la mañana estará nubosa y con periodos de cubierto. Para la tarde noche continuará nuboso y aumentará la intensidad de los vientos: se espera que las ráfagas más importantes alcancen los 60 km/h.
Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 31 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y neblinas. Los vientos alcanzarán los 40 km/h. Más tarde, continuará nuboso.
Las rachas máximas de vientos serán de hasta 50 km/h, mientras que las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 30 °C.
Noreste
Para la mañana, se esperan cielos nubosos y con neblinas. La tarde noche estará nubosa y con probable formación de tormentas aisladas.
Habrá altas temperaturas durante la jornada. Los vientos máximos se ubicarán en 60 kilómetros km/h y las temperaturas rondarán los 18 °C y los 34 °C.
Noroeste
Durante la mañana los cielos estarán algo nuboso, con periodos de claro. Rumbo a la tarde se espera la formación de tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán los 60 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y los 36 °C.