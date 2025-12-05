Dólar
/ Nacional / PROPUESTA

Edila nacionalista solicita la instalación de nuevos bebederos en la Rambla de Montevideo ante la llegada del verano

La edila Judith Varela mencionó que los reclamos más frecuentes por la falta de puntos de hidratación provienen de zonas como Malvín, Punta Gorda y Carrasco

5 de diciembre 2025 - 12:24hs
bebedderos

La edila nacionalista Judith Varela, junto al edil Fabián Ojeda, presentó una moción en la Junta Departamental de Montevideo solicitando a la Intendencia la evaluación e instalación de nuevos bebederos a lo largo de la Rambla capitalina, de cara a la temporada estival.

El planteo, realizado en base al artículo 81, inciso B, del Reglamento Interno de la Junta Departamental, busca reforzar la infraestructura pública de acceso al agua, especialmente considerando las altas temperaturas que ya comienzan a sentirse. Según Varela, la Rambla "es uno de los principales espacios de encuentro y recreación de los montevideanos", por lo que "contar con puntos de hidratación adecuados es una necesidad real, especialmente para quienes practican deporte, caminan o utilizan las playas como principal lugar de disfrute".

Motivos de la solicitud

La edil destacó que la instalación de bebederos contribuiría a mejorar las condiciones de uso del espacio público, proporcionando acceso al agua en jornadas de calor extremo y reduciendo los riesgos asociados a la deshidratación. Además, subrayó que esta medida beneficiaría tanto a turistas como a vecinos, en particular a aquellos de menores recursos que frecuentan la Rambla como su lugar habitual de recreación.

Varela también mencionó que los reclamos más frecuentes por la falta de puntos de hidratación provienen de zonas como Malvín, Punta Gorda y Carrasco, donde los usuarios han manifestado reiteradamente la necesidad de contar con más bebederos.

La propuesta fue derivada a las comisiones de Turismo, Deporte y Derechos Humanos y Desarrollo Social para su estudio y posible acompañamiento.

Temas:

nacionalista bebederos Rambla Sur Carrasco Junta Departamental de Montevideo Punta Gorda

